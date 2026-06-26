La patch 1.0.6 di 007 First Light risolve i problemi con le GPU integrate e l'HDR

IO Interactive ha pubblicato il Title Update 1.0.6 per 007 First Light. Come evidenziato dal team di sviluppo, si tratta di un aggiornamento di entità minore, incentrato su una serie di correzioni tecniche e miglioramenti della stabilità. Il pacchetto, pertanto, non introduce ancora i promessi effetti di Path Tracing per la versione PC del gioco.
Problema di avvio
Entrando nel dettaglio delle note della patch, l'aggiornamento interviene su un problema di avvio che interessava i computer dotati sia di una scheda grafica dedicata che di una GPU integrata. In queste specifiche circostanze, il gioco poteva selezionare erroneamente la scheda integrata, impedendo il corretto avvio del software. Inoltre, è stato corretto un malfunzionamento che causava il ripristino delle preferenze HDR ai valori predefiniti a ogni riavvio dell'applicazione.
Sul fronte delle prestazioni e della stabilità generale, la patch 1.0.6 introduce diversi miglioramenti legati alla gestione della GPU, allo scopo di ridurre il rischio di crash dovuti all'esaurimento della memoria di sistema.
Infine, gli sviluppatori hanno risolto un problema che affliggeva la missione "For England": l'aggiornamento impedisce ora un crash specifico che poteva verificarsi dopo aver utilizzato il gadget della penna lanciamissili contro gli oggetti esplosivi presenti nello scenario.
Come di consueto, l'aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente al prossimo avvio del client di Steam. Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di 007 First Light.
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