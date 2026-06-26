I migliori prodotti Apple su Amazon da acquistare prima che aumentino di prezzo

A causa della crisi e del forte aumento dei costi delle memorie, Apple è stata costretta ad aumentare i prezzi dei suoi prodotti. Nelle scorse ore sono già stati rivisti i prezzi di alcuni dispositivi come il MacBook Air e il MacBook Neo, quest'ultimo con un incremento piuttosto importante. Su Amazon i prezzi sono ancora invariati, quindi di seguito riepiloghiamo alcuni dei principali prodotti tra cui scegliere. Precisiamo che alcuni dispositivi potrebbero non essere in sconto, ma abbiamo scelto di includerli comunque per offrire una panoramica più completa dei prodotti Apple disponibili su Amazon ai prezzi attuali.
MacBook e iPad disponibili su Amazon a prezzi non ancora aggiornati
Di seguito trovi un riepilogo dei principali prodotti disponibili a prezzi invariati:
AirPods, AirTag e iPhone
Alcuni prodotti potrebbero non essere soggetti a rincari, ma di seguito abbiamo voluto includere alcune offerte che potrebbero interessarti ugualmente:
Gli aumenti di prezzo in Italia
Per correttezza riportiamo anche i cambiamenti effettivi:
- MacBook Neo: passa da 699 € a 799 € per un aumento di 100 €
- MacBook Air da 13 pollici: da 1.249 € a 1.449 €, per un aumento di 200 €
- MacBook Air 15 pollici: da 1.549 € a 1.749 €, per un aumento di 200 €
- MacBook Pro base: da 1.949 € a 2.249 €, per un aumento di 300 €
- MacBook Pro da 14 pollici M5 Pro: da 2.599 € a 2.999 €, per un aumento di 400 €
- MacBook Pro da 14 pollici M5 Max: da 4.299 € a 4.899 €, per un aumento di 600 €
- MacBook Pro da 16 pollici M5 Pro: da 3.099 € a 3.499 €, per un aumento di 400 €
- MacBook Pro da 16 pollici M5 Max: da 4.599 € a 5.199 €, per un aumento di 600 €
Per iPad Air sono previsti aumenti tra i 160 € e i 200 €, mentre per Mac Studio M3 Ultra l'aumento è di ben 1.300 €. HomePod e HomePod Mini, infine, ora costano rispettivamente 399 € e 139 €.
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