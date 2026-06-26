I migliori prodotti Apple su Amazon da acquistare prima che aumentino di prezzo

A causa della crisi e del forte aumento dei costi delle memorie, Apple è stata costretta ad aumentare i prezzi dei suoi prodotti. Nelle scorse ore sono già stati rivisti i prezzi di alcuni dispositivi come il MacBook Air e il MacBook Neo, quest'ultimo con un incremento piuttosto importante. Su Amazon i prezzi sono ancora invariati, quindi di seguito riepiloghiamo alcuni dei principali prodotti tra cui scegliere. Precisiamo che alcuni dispositivi potrebbero non essere in sconto, ma abbiamo scelto di includerli comunque per offrire una panoramica più completa dei prodotti Apple disponibili su Amazon ai prezzi attuali.