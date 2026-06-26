Xbox non ha chiuso Ninja Theory e Compulsion Games per ora, precisa un noto giornalista

Emergono alcune precisazioni sulla situazione di Ninja Theory e Compulsion Games da parte del noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, tra i primi a riportare i probabili tagli al personale in arrivo all'interno di Xbox, sostenendo che i due team non sono stati chiusi, almeno per il momento, e anche i licenziamenti non sono ancora avvenuti, tecnicamente.

La questione è emersa nelle ore scorse, quando varie richieste di lavoro sono state pubblicate da membri di Compulsion Games, facendo pensare che i licenziamenti in casa Xbox fossero iniziati, ma a quanto pare non è ancora così, con Microsoft che ha consentito agli sviluppatori di iniziare a "guardarsi intorno", cosa che comunque non fa presagire nulla di buono.

Tuttavia, come riferito da Schreier, "la semantica è importante", dunque bisogna chiarire che i licenziamenti non sono ancora stati effettuati e che il destino degli sviluppatori si saprà probabilmente dopo la fine di giugno.