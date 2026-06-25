Anche Sony Interactive Entertainment licenzia alcuni dipendenti, non solo Bungie è stata colpita

Dopo l'annuncio dei licenziamenti di Bungie avvenuto tramite i social media, anche Hermen Hulst, CEO di Sony Interactive Entertainment , ha commentato la situazione, svelando che la compagnia di Destiny 2 e Marathon non è in realtà l'unica colpita.

La comunicazione completa di Hulst

Il messaggio di Hulst si apre come segue: "Oggi desidero condividere un difficile aggiornamento riguardante Bungie. Abbiamo preso la decisione di ridurre la forza lavoro di Bungie, interessando un numero significativo di dipendenti, tra cui la maggior parte del team di Destiny e alcuni membri del team di Marathon. Ci sono riduzioni anche nei team di SIE che supportano le operazioni di Bungie. Coloro che sono stati colpiti in Bungie e all'interno di SIE vengono informati oggi."

"Questa è una notizia dolorosa, specialmente per i colleghi di talento i cui ruoli sono stati eliminati. Questa decisione è stata presa solo dopo un'ampia discussione e un'attenta considerazione, e desidero fornire un po' di contesto su come siamo arrivati a questo punto. Negli ultimi mesi, insieme alla dirigenza di Bungie, abbiamo esaminato la direzione a lungo termine dello studio, le priorità di sviluppo, le esigenze di risorse e il ruolo all'interno della nostra più ampia strategia di portfolio. Abbiamo esplorato molteplici alternative prima di giungere alla conclusione che una riduzione fosse necessaria per allineare le risorse dello studio con le sue attuali priorità e con gli obiettivi a lungo termine."

"Come Bungie ha recentemente condiviso nel suo aggiornamento su Destiny 2, lo studio ha iniziato un nuovo viaggio in seguito alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento dei contenuti live-service del gioco. Ciò che Bungie ha realizzato con Destiny nell'ultimo decennio è stato davvero straordinario. Il franchise ha lasciato un segno duraturo sui giocatori e sull'industria, e tutti coloro che hanno contribuito al suo successo dovrebbero essere orgogliosi di ciò che hanno aiutato a creare."

"Marathon rimane una parte importante del nostro portfolio, e continueremo a supportare il team mentre costruisce sulle solide fondamenta stabilite nella Stagione 1 e 2, e mentre lavora alle fasi di incubazione per i progetti futuri. Anche se è troppo presto per parlarne, siamo incoraggiati dalla creatività e dalle opportunità che ci attendono."

"La nostra priorità immediata è supportare i dipendenti colpiti durante questa transizione. Stiamo fornendo supporto per la transizione e, ove possibile, stiamo lavorando per identificare opportunità all'interno di SIE e della nostra rete globale di studi. Desidero ringraziare sinceramente ogni dipendente colpito per il duro lavoro, la creatività e i contributi offerti a Bungie, a SIE e alla più ampia comunità di giocatori."

"So che la notizia di oggi è profondamente difficile non solo per chi se ne va, ma anche per i colleghi e gli amici che rimangono. Vi preghiamo di prendervi il tempo necessario per elaborare questa notizia e di supportarvi a vicenda. Grazie per la vostra resilienza e per il vostro continuo supporto in questo momento difficile."

Ricordiamo poi che sono iniziati i licenziamenti in casa Xbox: il primo studio colpito pare essere Compulsion Games.