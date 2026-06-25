Bungie annuncia licenziamenti e vi chiede di ringraziare gli sviluppatori per il loro lavoro

Come era stato anticipato da alcuni report, Bungie ha annunciato che sta licenziando parte della propria forza lavoro.
Vediamo cosa ha dichiarato l'azienda, tramite un messaggio pubblicato sui social media.
La comunicazione ufficiale di Bungie
Il messaggio di Bungie recita: "Con grande tristezza, annunciamo una riduzione del personale mentre riorganizziamo Bungie. In qualità di leader di Bungie, passati e presenti, riconosciamo che negli ultimi anni Destiny 2 è rimasto al di sotto delle aspettative."
"A seguito del nostro ultimo aggiornamento dei contenuti per Destiny 2, e con i nostri progetti futuri ancora in una fase iniziale di incubazione, purtroppo non abbiamo potuto continuare a operare con le nostre dimensioni precedenti. Sappiamo che questa decisione ha un profondo impatto sulle persone colpite, sulle loro famiglie, sui loro amici e sui loro colleghi."
"Sebbene questi cambiamenti siano necessari per posizionare al meglio lo studio oggi e in futuro, ciò non attenua la difficoltà di questo momento o l'impatto su coloro che ne sono colpiti. In seguito condivideremo con tutti voi maggiori dettagli su questo futuro, ma oggi non è quel giorno. Oggi desideriamo esprimere la nostra gratitudine e vicinanza a ogni membro del team di Bungie che è stato colpito e a coloro che rimangono. Speriamo che farete lo stesso."
Inoltre, anche Sony Interactive Entertainment licenzia alcuni dipendenti, non solo Bungie è stata colpita.
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