Bungie annuncia licenziamenti e vi chiede di ringraziare gli sviluppatori per il loro lavoro

Come era stato anticipato da alcuni report, Bungie ha annunciato che sta licenziando parte della propria forza lavoro .

La comunicazione ufficiale di Bungie

Il messaggio di Bungie recita: "Con grande tristezza, annunciamo una riduzione del personale mentre riorganizziamo Bungie. In qualità di leader di Bungie, passati e presenti, riconosciamo che negli ultimi anni Destiny 2 è rimasto al di sotto delle aspettative."

Bungie è uno dei team dei PlayStation Studios

"A seguito del nostro ultimo aggiornamento dei contenuti per Destiny 2, e con i nostri progetti futuri ancora in una fase iniziale di incubazione, purtroppo non abbiamo potuto continuare a operare con le nostre dimensioni precedenti. Sappiamo che questa decisione ha un profondo impatto sulle persone colpite, sulle loro famiglie, sui loro amici e sui loro colleghi."

"Sebbene questi cambiamenti siano necessari per posizionare al meglio lo studio oggi e in futuro, ciò non attenua la difficoltà di questo momento o l'impatto su coloro che ne sono colpiti. In seguito condivideremo con tutti voi maggiori dettagli su questo futuro, ma oggi non è quel giorno. Oggi desideriamo esprimere la nostra gratitudine e vicinanza a ogni membro del team di Bungie che è stato colpito e a coloro che rimangono. Speriamo che farete lo stesso."

Inoltre, anche Sony Interactive Entertainment licenzia alcuni dipendenti, non solo Bungie è stata colpita.