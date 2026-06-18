Un bug di Destiny 2 permette di fare danni infiniti: "divertitevi", dice Bungie, che non lo correggerà subito

I bug non sono una novità per Destiny 2 e di norma Bungie si preoccupa di bloccare i peggiori il più rapidamente possibile, soprattutto quelli che rompono le meccaniche di gioco. A questo giro, però, pare che gli autori non abbiano troppa fretta e vogliano permettere ai giocatori di divertirsi con un nuovo bug.
Parliamo del fatto che i fan hanno scoperto come infliggere danni praticamente infiniti e per una settimana circa il problema non sarà risolto.
Il commento di Bungie
Il nuovo bug è legato ad alcuni perk degli Artefatti stagionali: i giocatori possono sommare molteplici benefici così da ottenere un bonus ai danni spropositato e infliggere colpi devastanti ai nemici. Di norma il tutto sarebbe corretto il più rapidamente possibile.
Bungie ha scritto, tramite Twitter: "Dunque, abbiamo visto alcuni video decisamente interessanti in cui i Guardiani infliggono danni quasi infiniti ai boss, in parte a causa di un accumulo involontario dei perk dell'Artefatto. Davvero esilarante da guardare, a essere sinceri! Anche se stiamo pianificando una correzione (probabilmente per la prossima settimana), pensiamo che la cosa sia piuttosto divertente. Fate pure. Andate là fuori, riempite di mazzate Atheon. Distruggete un po' di boss. Fate quello che sapete fare meglio."
"Giusto una nota: disabiliteremo gli Artefatti nel Crogiolo e in Azzardo per proteggere i Guardiani ed evitare che si trovino a subire tutto questo. Abbiamo provato a cercare un nome. The Artifactening? Certo. Perché no. Se avete un suggerimento migliore... fatecelo sapere. Tutto sommato, si tratta del Monumento del Trionfo. Fate qualche pazzia. Inviateci i vostri video. Divertitevi. Siate coraggiosi."
Questo bug può essere molto utile per i giocatori che vogliono "farmare" certi nemici potenti, ovvero sconfiggerli ancora e ancora per ottenere una serie di ricompense rare. Il fatto che il bug non venga corretto immediatamente è ovviamente conseguenza del fatto che Destiny 2 è destinato a essere messo in secondo piano da parte di Bungie, che vuole ora focalizzarsi su Marathon.
Rimane comunque una buona notizia per i giocatori che vogliono semplificarsi un po' la vita mentre giocano al nuovo aggiornamento. Ricordiamo infine che Destiny 3 non è in sviluppo, ma i giocatori lo chiedono a gran voce.
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