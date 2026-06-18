Un bug di Destiny 2 permette di fare danni infiniti: "divertitevi", dice Bungie, che non lo correggerà subito

I bug non sono una novità per Destiny 2 e di norma Bungie si preoccupa di bloccare i peggiori il più rapidamente possibile, soprattutto quelli che rompono le meccaniche di gioco. A questo giro, però, pare che gli autori non abbiano troppa fretta e vogliano permettere ai giocatori di divertirsi con un nuovo bug.

Parliamo del fatto che i fan hanno scoperto come infliggere danni praticamente infiniti e per una settimana circa il problema non sarà risolto.