Il successo dell'ultimo aggiornamento non frena i piani di ridimensionamento di Destiny 2

In un recente approfondimento dedicato alla complessa situazione interna di Bungie, il giornalista Paul Tassi ha fatto il punto sulle prospettive dello studio, tra voci di imminenti licenziamenti e le presunte difficoltà legate a Marathon . A dispetto dei recenti ottimi risultati di Destiny 2 , la strategia aziendale appare invariata: il supporto non sarà ripristinato.

C'è chi dice no

Tassi ha condiviso i dettagli di una conversazione avuta con una sua fonte interna allo studio, evidenziando come i recenti successi commerciali non abbiano alterato i piani dei vertici: "Anche dopo questo aggiornamento di successo, ho chiesto alle mie fonti, tipo, c'è qualcosa che questo ha fatto per spostare l'ago e cambiare le cose basato su quanto bene è stato ricevuto, quante persone stanno giocando... Destiny è stato terzo nelle entrate di Steam per praticamente una settimana... c'è qualcosa che è cambiato? E la risposta che ho ricevuto è stata: 'No.'"

Le ripercussioni di questa scelta si faranno sentire a breve termine. Secondo Tassi, per Destiny 2 è previsto un ultimo hotfix, destinato a correggere i bug emersi con l'aggiornamento più recente. Successivamente, il team incaricato del supporto continuativo al gioco dovrebbe essere smantellato, con la possibilità che molti vengano licenziati. Da quel momento in poi, la manutenzione del titolo si limiterà esclusivamente a interventi critici per risolvere problemi in grado di compromettere il funzionamento del gioco.

Per Tassi la gestione di Destiny 2 è assurda, soprattutto guardando agli ultimi numeri e a come vengono gestiti altri giochi, come Warframe. Un altro termine di paragone è rappresentato da The Division 2, che ha da poco ricevuto un corposo aggiornamento, mentre un terzo capitolo è già in fase di produzione. Ciò, nonostante Ubisoft non versi certo in buone condizioni.