Il caso The Distant Circular World solleva ulteriori dubbi sui criteri di revisione di Steam

Valutazioni incomprensibili

Il gioco ha già registrato un buon interesse da parte del pubblico, viste le oltre 10.000 liste dei desideri raggiunte nei primi tre giorni dall'apertura della pagina su Steam ad aprile. Tuttavia, la pubblicazione della versione dimostrativa è attualmente bloccata dal processo di revisione di Valve, a causa di motivazioni che lo sviluppatore definisce perlomeno dubbie.

I personaggi sono in stile anime

Il nodo centrale della questione riguarda la segnalazione di contenuti ritenuti non idonei, come spiegato da Onimushi: "Sebbene il mio gioco sia una visual novel per tutte le età, continuo ad avere situazioni in fase di revisione per cui mi viene da pensare: 'Eh!? È questo il problema che avete?'. Per cominciare, c'è un'immagine che le principali testate videoludiche hanno pubblicato nei loro articoli senza alcun controllo dell'età o avviso sui contenuti. Eppure su Steam è stata segnalata come contenuto sessuale. Poi, c'è un'altra scena che è stata mostrata in video di gameplay su YouTube per anni, vista da decine di migliaia di persone senza mai essere rimossa o soggetta a limiti di età, ma Steam ha deciso che includerla nella demo fosse inaccettabile".

La censura di una scena in particolare ha lasciato interdetto lo sviluppatore: la protagonista fa una doccia a casa di un altro personaggio dopo essere caduta in un fiume. Dopo la prima bocciatura da parte di Steam, l'autore ha deciso di sostituire l'immagine con una schermata completamente nera. Nonostante la rimozione totale dell'elemento visivo e l'assenza di contesti allusivi, Valve ha continuato a classificare la scena come sessualmente inappropriata. "In quella scena sta solo riflettendo tra sé e sé, chiedendosi 'Cosa faccio adesso?', ma Steam l'ha trattata come 'troppo sessuale' e si è rifiutata di revisionarla; quindi sono rimasto sconcertato dal fatto che persino una schermata nera non vada bene".

Onimushi è estremamente frustrato verso il sistema di valutazione dei contenuti di Steam, che appare quantomeno opaco. Citando casi analoghi di altri colleghi, come il gioco Aftermath Z: Red Pine Lake, inizialmente respinto per aver mostrato una donna in costume da bagno nell'artwork principale e poi approvato in seguito alle lamentele del pubblico, l'autore ha evidenziato quello che è un problema strutturale: "Capisco che Steam abbia i propri standard e capisco che la moderazione sia necessaria. Non sto dicendo che non dovrebbero revisionare i contenuti, ma il mio problema è che nessuno riesce a capire dove si trovi il confine tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Gli standard applicati in pratica sono così incoerenti da risultare illeggibili. Il problema più grande è che la decisione cambia a seconda del revisore che ti capita".

Le segnalazioni di Valve risultano particolarmente anomale se confrontate con le dichiarazioni dei contenuti presenti sulla pagina ufficiale del gioco. The Distant Circular World prevede tematiche narrative mature, come il suicidio o l'autolesionismo, e rappresentazioni non esplicite di violenza, ma non include nudità o contenuti sessuali.