Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Perfetto per gli amanti del genere JRPG
Si tratta di una raccolta che include le versioni rivisitate del primo e del secondo capitolo della saga risalenti al 1986 e al 1987. Potrai giocare con una grafica HD-2D che combina pixel art ed elementi 3D ed è un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Il nuovo look è ancora bellissimo e rispettoso, mentre le varie opzioni per personalizzare le partite rendono l'esperienza ancora più immersiva.
Dragon Quest II, in particolare, è il remake più curato e coinvolgente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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