0

Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/06/2026
Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è attualmente disponibile Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Perfetto per gli amanti del genere JRPG

Si tratta di una raccolta che include le versioni rivisitate del primo e del secondo capitolo della saga risalenti al 1986 e al 1987. Potrai giocare con una grafica HD-2D che combina pixel art ed elementi 3D ed è un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Il nuovo look è ancora bellissimo e rispettoso, mentre le varie opzioni per personalizzare le partite rendono l'esperienza ancora più immersiva.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Dragon Quest II, in particolare, è il remake più curato e coinvolgente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 è al minimo storico