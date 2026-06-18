Un altro chiodo sulla bara di Nagoshi Studios: il co-fondatore Daisuke Sato lascia il team

Nagoshi Studios , la software house fondata nel 2021 da Toshihiro Nagoshi e Daisuke Sato dopo la loro uscita da Ryu Ga Gotoku Studio, che stava lavorando all'action cinematografico Gang of Dragon, è da tempo chiusa di fatto, nonostante manchino ancora annunci nel merito. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli indizi che suggeriscono una progressiva cessazione delle attività dell'azienda, culminati oggi in un aggiornamento sul profilo Twitter/X di Sato, in cui si definisce un "ex-Nagoshi Studio, Inc.", indicando la fine del suo rapporto lavorativo con il team. Anche in questo caso, niente è stato comunicato in via ufficiale.

Le prime avvisaglie relative alle difficoltà dello studio risalgono al febbraio del 2025. In quel periodo, emersero notizie secondo cui NetEase, il colosso che finanziava lo sviluppo di Gang of Dragon, stava rivedendo le proprie strategie di investimento nel settore videoludico, riducendo anche i budget destinati al marketing per il titolo di Nagoshi. Nonostante questi tagli, lo sviluppo sembrava poter proseguire, tanto che a dicembre dello stesso anno è stato presentato un nuovo trailer in occasione dei The Game Awards.

Tuttavia, la situazione finanziaria è tornata a farsi complessa a marzo di quest'anno. Nuovi resoconti indicavano che NetEase avrebbe interrotto del tutto i finanziamenti a partire da maggio, mentre lo studio necessitava di ulteriori 44,4 milioni di dollari per completare e pubblicare Gang of Dragon. Sebbene fosse emersa l'ipotesi di una ricerca di nuovi investitori esterni, i mesi successivi non hanno portato a nulla.

Al contrario, i segnali di un progressivo smantellamento si sono fatti più concreti. Dopo l'oscuramento temporaneo del canale YouTube ad aprile, che aveva già allarmato la community, il mese scorso il sito web ufficiale della compagnia è stato chiuso. Parallelamente, le schede informative di Google hanno iniziato a catalogare gli uffici dello studio come "chiusi definitivamente".

L'odierno cambio di qualifica di Daisuke Sato sui social media rappresenta la conferma definitiva. Sebbene esista la possibilità tecnica che lo studio prosegua le proprie attività senza il suo co-fondatore, l'assenza di comunicazioni ufficiali, unita al ritiro dei finanziatori e alla chiusura delle sedi fisiche e digitali, delinea uno scenario fortemente negativo sia per la sopravvivenza di Nagoshi Studios che per il completamento di Gang of Dragon. Speriamo che, prima o poi, qualcuno spieghi la situazione.