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Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta della versione rinnovata del celebre strategico a turni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/06/2026
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
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Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Strategia e scontri coinvolgenti

Come anticipato, si tratta della versione rinnovata dello strategico a turni ambientato nel mondo di Ivalice e presenta diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza più coinvolgente. Se ami gli scontri che richiedono tattica e strategia, questo gioco è imperdibile. Dovrai infatti prevedere le mosse dei tuoi avversari e sfruttare le alture. Nel complesso, si tratta di un GDR con una combinazione unica di talenti, con un nuovo adattamento e un doppiaggio che elevano una storia già indimenticabile.

Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics

Buoni anche i miglioramenti a interfaccia e gameplay, ma non è tradotto in italiano. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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