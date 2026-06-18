Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Strategia e scontri coinvolgenti
Come anticipato, si tratta della versione rinnovata dello strategico a turni ambientato nel mondo di Ivalice e presenta diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza più coinvolgente. Se ami gli scontri che richiedono tattica e strategia, questo gioco è imperdibile. Dovrai infatti prevedere le mosse dei tuoi avversari e sfruttare le alture. Nel complesso, si tratta di un GDR con una combinazione unica di talenti, con un nuovo adattamento e un doppiaggio che elevano una storia già indimenticabile.
Buoni anche i miglioramenti a interfaccia e gameplay, ma non è tradotto in italiano. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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