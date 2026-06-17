Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles riceve l'update "Enhanced" con il New Game+ e altre novità

Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.5.0 di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Intitolato "Enhanced", si tratta di un update corposo che introduce numerose funzionalità e miglioramenti.
La novità principale è l'arrivo della modalità New Game+, che permette di iniziare una nuova partita mantenendo livello delle unità, oggetti e altri dati provenienti da un salvataggio completato.
Le altre aggiunte
Tra le aggiunte più utili c'è anche la nuova funzione Zodiac Compatibility, che consente di visualizzare il segno zodiacale di un'unità e la sua compatibilità direttamente dalla schermata di stato. Sono stati inoltre introdotti vari accorgimenti di qualità della vita: l'opzione "Rimuovi tutto l'equipaggiamento", la visualizzazione chiara delle condizioni di sblocco dei Job e la conservazione dell'angolo e dello zoom della telecamera scelti dal giocatore per tutta la durata delle battaglie.
L'update include anche tre nuove opzioni nel menu Gameplay: Maintain Auto‑proceed, che permette alle cutscene di avanzare automaticamente; Ability Incantations Guaranteed, che garantisce la riproduzione delle battute associate a determinate abilità; e Ability Cursor Memory, che mantiene la posizione del cursore nel menu Abilità durante gli scontri. Tutte e tre sono attivabili dal percorso Opzioni → Settings → Gameplay tramite i rispettivi toggle.
Infine, l'aggiornamento corregge vari bug, migliora la stabilità generale e aggiunge nuove localizzazioni testuali. Purtroppo, l'italiano continua a mancare.
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