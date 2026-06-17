Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles riceve l'update "Enhanced" con il New Game+ e altre novità

La novità principale è l'arrivo della modalità New Game+ , che permette di iniziare una nuova partita mantenendo livello delle unità, oggetti e altri dati provenienti da un salvataggio completato.

Square Enix ha pubblicato l' aggiornamento 1.5.0 di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles . Intitolato "Enhanced", si tratta di un update corposo che introduce numerose funzionalità e miglioramenti.

Le altre aggiunte

Tra le aggiunte più utili c'è anche la nuova funzione Zodiac Compatibility, che consente di visualizzare il segno zodiacale di un'unità e la sua compatibilità direttamente dalla schermata di stato. Sono stati inoltre introdotti vari accorgimenti di qualità della vita: l'opzione "Rimuovi tutto l'equipaggiamento", la visualizzazione chiara delle condizioni di sblocco dei Job e la conservazione dell'angolo e dello zoom della telecamera scelti dal giocatore per tutta la durata delle battaglie.

La schermata della Zodiac Compatibility

L'update include anche tre nuove opzioni nel menu Gameplay: Maintain Auto‑proceed, che permette alle cutscene di avanzare automaticamente; Ability Incantations Guaranteed, che garantisce la riproduzione delle battute associate a determinate abilità; e Ability Cursor Memory, che mantiene la posizione del cursore nel menu Abilità durante gli scontri. Tutte e tre sono attivabili dal percorso Opzioni → Settings → Gameplay tramite i rispettivi toggle.

Infine, l'aggiornamento corregge vari bug, migliora la stabilità generale e aggiunge nuove localizzazioni testuali. Purtroppo, l'italiano continua a mancare.