Saros non ha venduto molto, ma Housemarque punta a un successo nel tempo come FromSoftware con i soulslike

"FromSoftware lavora sullo stesso genere da moltissimo tempo e così ha costruito la sua fanbase", ha detto Kuittinen a The Game Business. "Noi abbiamo pubblicato due giochi unici, Returnal e Saros. È una proposta nuova, e devi educare il mercato affinché il pubblico impari ad apprezzarla."

Ilari Kuittinen, boss e fondatore di Housemarque, ha ammesso che i risultati di vendita iniziali di Saros non siano stati eccezionali. Per lo studio, però, questo non rappresenta un fallimento : l'obiettivo è costruire un pubblico nel tempo , un po' come ha fatto FromSoftware con il genere soulslike.

Conquistare nuovo pubblico, un passo alla volta

Kuittinen non pretende certo di paragonare Housemarque a FromSoftware, ma il percorso da seguire è quello: crescere gioco dopo gioco, come lo studio giapponese ha fatto da King's Field a Demon's Souls e Dark Souls, fino ad arrivare a Elden Ring.

"Il percorso di FromSoftware, da King's Field a ciò che sono oggi... Non pretendiamo certo di essere a quel livello", continua Kuittinen. "Ma, come loro, continueremo a mantenere il nostro nucleo creativo e a educare il mercato, facendo capire che questo è il tipo di giochi più interessante che si possa giocare. È questo il nostro obiettivo." "Ci arriveremo passo dopo passo", ha aggiunto il brand director Mikael Haveri.

Saros è uscito ad aprile e, nonostante gli apprezzamenti di critica e pubblico (ecco la nostra recensione), non è riuscito a imporsi nelle classifiche di vendita. Haveri, però, crede che il gioco possa crescere nel tempo, seguendo una traiettoria simile a quella di Returnal.

"È curioso: quando abbiamo lanciato Returnal, il gioco ha iniziato a guadagnare trazione solo un po' più tardi. Una parte consistente della community ha avuto modo di scoprirlo meglio col tempo, e da lì l'interesse ha iniziato a diffondersi sempre di più."

Kuittinen aggiunge: "Questo è solo l'inizio del dialogo con la community. Se avete giocato a Saros, sapete che ci sono moltissime cose che possiamo fare, ritoccare e aggiungere. Speriamo di poter continuare a farlo ancora per un po'."