SAROS e la psicologia del fallimento: come Housemarque ha trasformato l’eclisse in una lezione sul trauma

Dove abbiamo già sentito questa parola? Returnal ... Sarà giusto una pure coincidenza che proprio il medesimo studio finlandese autore di Returnal abbia presentato la storia di Arjun Devraj, un uomo intrappolato sul pianeta Carcosa sotto una misteriosa eclissi permanente. Ogni morte modifica il mondo, ogni tentativo lascia conseguenze, ogni ritorno produce nuove possibilità.

Ebbene sì, Saros non è una parola inventata : molto prima di approdare sulle vostre PS5, il termine indicava un fenomeno astronomico noto da millenni, un ciclo di circa 18 anni, 11 giorni e 8 ore dopo il quale Sole, Terra e Luna tornano in una configurazione quasi identica, permettendo il ripetersi di eclissi molto simili tra loro. Gli astronomi dell'antichità utilizzavano questo schema per prevedere il ritorno delle eclissi, osservando come il cielo sembrasse riproporre le stesse ombre seguendo una logica ciclica. Una grande lezione sulla dimensione dei nostri errori e sul significato della parola "ritorno".

È giorno ma il Sole scompare inghiottito da un disco nero, il cielo si fa buio, è un fenomeno fuori dall'ordinario. Ancora più fuori dall'ordinario se succede circa ogni diciotto anni. Si chiama Saros e prima di essere il titolo del nuovo progetto di Housemarque , questo è il nome con cui la scienza ha chiamato un fenomeno astronomico ben preciso.

Carcosa come paesaggio mentale del trauma

Una delle più grandi illusioni culturali che abbiamo costruito attorno alla sofferenza è l'idea che il dolore sia un percorso lineare. Succede qualcosa. Lo elaboriamo. Andiamo avanti. Fine.

È una rappresentazione rassicurante, ma la psicologia racconta una storia diversa. Gli studi sul trauma mostrano da decenni che la guarigione raramente segue una linea retta. Chi attraversa un lutto, una perdita o un evento particolarmente difficile tende a ritornare sugli stessi ricordi, sugli stessi eventi, sugli stessi errori. Alcuni giorni abbiamo superato tutto. Il giorno successivo ci ritroviamo esattamente nello stesso punto emotivo in cui eravamo mesi prima. Non si tratta di una regressione, né di un fallimento del processo di guarigione. È il modo in cui il cervello cerca di attribuire nuovi significati a esperienze che hanno modificato profondamente la percezione di sé.

L'elaborazione non è un'autostrada. Molti terapeuti descrivono questo processo come una spirale. Si ritorna continuamente negli stessi luoghi interiori, ma ogni volta con una prospettiva leggermente diversa. Ed è qui che il concetto di Saros assume un significato sorprendentemente umano. Come le eclissi, anche i nostri traumi ritornano. Mai uguali. Mai completamente diversi.

Alcuni scorci di Carcosa

Ne è la prova più lampante l'ambientazione e il paesaggio del gioco di Saros: Carcosa non appare come un pianeta tradizionale. È ostile, oscuro. Mutevole. Carcosa sembra sfuggire a qualsiasi logica rassicurante: le architetture sfidano la comprensione immediata, gli spazi trasmettono inquietudine e l'eclissi permanente domina il cielo come una presenza immobile. Un immaginario che si avvicina alle rappresentazioni psicologiche del trauma.

Tempo e spazio frammentati dalle nostre percezioni, il passato che continua a infiltrarsi nel presente, esperienze apparentemente concluse che mantengono effetti emotivi. In altre parole, il paesaggio stesso diventa memoria, ogni avanzamento comporta inevitabilmente un ritorno.

In questo senso, Carcosa sembra meno una destinazione spaziale e più una geografia interiore. Non è soltanto un pianeta da esplorare, ma uno spazio che reagisce alle sconfitte del protagonista e che cambia insieme alla sua esperienza. Le sue oscurità, i suoi percorsi mutevoli e la sua natura instabile ricordano il modo in cui la mente umana affronta ciò che non è ancora riuscita a elaborare completamente.