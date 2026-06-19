I primi commenti al film di Supergirl lo comparano a Mad Max

Le reazioni sono positive e, forse sorprendentemente, comparano la pellicola a Mad Max .

DC si sta preparando a portare sul grande schermo Supergirl , la cugina del kriptoniano preferito al mondo. La nuova pellicola è stata vista da una selezionata cerchia di critici americani che hanno così condiviso la propria opinione tramite i social media.

Alcuni pareri su Supergirl

Fay Watson di GamesRadar+ scrive: "Supergirl è il film che avrei voluto vedere da adolescente che amava i film di supereroi. Milly Alcock è perfetta, porta umorismo, cuore e un'incredibile recitazione da ubriaca. Ho davvero amato la visione di questo mondo di Craig Gillespie. Atmosfere alla Mad Max di sicuro, ma Supergirl è qualcosa di totalmente unico."

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Mike Ryan di Indiewire ha dichiarato: "Supergirl non è affatto ciò che mi aspettavo. Anche io avevo ipotizzato che un 'film spaziale di supereroi con canzoni famose in colonna sonora' avrebbe avuto un tono simile a Guardiani della Galassia o persino a Superman. Invece si presenta e si sviluppa più come un film di Mad Max, con mondi sporchi, cattivi disgustosi e un eroe autodistruttivo."

Anche Chris Killian di ComicBook ha percepito l'influenza di Mad Max, scrivendo: "Se gettassi Guardiani della Galassia, Il Grinta e Mad Max in un frullatore DC, otterresti Supergirl - un'avventura spaziale sporca, divertente, eppure sorprendentemente cupa. Milly brilla, specialmente quando entriamo nel tragico passato di Kara, ma Jason Momoa si sta divertendo come un fottuto matto nei panni di Lobo."

Sean O'Connell di CBR ha scritto: "Mi sono divertito molto con Supergirl, che aiuta a espandere l'attuale Universo DC prendendo una netta deviazione rispetto al Superman di James Gunn e facendo di testa propria. Proprio come il fumetto di Tom King e Bilquis Evely, è episodico, audace e vendicativo."

Non tutti però amano la pellicola, ad esempio Tessa Smith di Mama Geeky ha descritto l'avventura spaziale del DCU come un "misto di alti e bassi" e ha aggiunto che "alcune scelte di adattamento e un cattivo anonimo le impediscono di raggiungere la grandezza. I fan del fumetto potrebbero aspettarsi un film diverso, ma penso che il pubblico entrerà comunque in forte sintonia con questo film".

Ricordiamo infine che il mantello di Milly Alcock in Supergirl rende omaggio a un'icona.