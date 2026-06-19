Il mouse da gaming ergonomico e verticale targato Trust è in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul mouse da gaming ergonomico verticale di casa Trust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 27,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il mouse da gaming ergonomico verticale Trust è progettato per offrire una combinazione di comfort, precisione e funzionalità avanzate, ideale per chi trascorre molte ore al computer giocando o lavorando. Il suo particolare design verticale con inclinazione a 45° permette di mantenere il polso in una posizione più naturale.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il poggiapollice ergonomico garantisce una presa più stabile e confortevole, offrendo un controllo migliore nei movimenti e contribuendo a una postura più rilassata della mano. Una soluzione pensata per sessioni prolungate senza rinunciare alla precisione.
Grazie alla regolazione dei DPI fino a 12.800, il mouse permette di scegliere la velocità del cursore in base alle proprie esigenze. È possibile passare rapidamente da movimenti estremamente veloci a una precisione al pixel, offrendo il massimo controllo durante ogni tipo di gioco.
Il mouse Trust dispone di 10 pulsanti programmabili, che consentono di assegnare comandi, azioni e funzioni personalizzate direttamente sui tasti del mouse. Questa configurazione permette di avere tutte le funzioni più importanti sempre a portata di mano. Attraverso il software incluso è possibile personalizzare completamente l'esperienza d'uso.
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