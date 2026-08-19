Disponibile il pre-order del DualSense a tema Wolverine per PlayStation 5: design "graffiante"

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare il pre-order del DualSense a tema Wolverine per PS5 al prezzo di 84,99€ . Il controller uscirà in concomitanza del gioco, ovvero il prossimo 15 settembre 2026 . Prenotalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Il DualSense a tema Wolverine porta nel mondo PlayStation un design ispirato all'iconico mutante, combinando giallo e nero con una particolare finitura dall'effetto graffiato, pensata per richiamare visivamente gli artigli di Logan . Una personalizzazione che rende il controller immediatamente riconoscibile e adatta agli appassionati del personaggio e dell'universo Marvel.

Ulteriori dettagli sul controller

Come il DualSense standard, anche questa versione permette di vivere le sessioni di gioco attraverso il feedback aptico e i grilletti adattivi, tecnologie progettate per rendere più coinvolgenti le diverse situazioni all'interno dei videogiochi. Vibrazioni e resistenze variabili sui grilletti contribuiscono infatti a restituire sensazioni differenti durante l'esperienza di gioco.

Il controller integra inoltre un microfono incorporato, utile per comunicare durante le partite online senza dover necessariamente utilizzare accessori aggiuntivi. In alternativa, è possibile collegare direttamente un paio di cuffie dotate di microfono attraverso l'ingresso jack da 3,5 mm. Il gioco è in arrivo e abbiamo già avuto modo di testarlo, per scoprire le nostre prime impressioni dai un'occhiata alla nostra anteprima.