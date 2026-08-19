Aliens: Fireteam Elite 2 presenta le sue sei classi, con una novità

Cold Iron Studios ha presentato le sei classi di Aliens: Fireteam Elite 2, che includono la novità dello Specialist: una classe extra, sbloccabile durante l'endgame, che combina le abilità e i perk degli altri personaggi, dando vita a una build personalizzata.

Le cinque classi principali sono invece Duelist, un'unità d'assalto equipaggiata con due armi primarie e capace di infliggere ingenti danni a un bersaglio singolo; Hunter, un marine specializzato nel fuoco continuo e nei colpi singoli di grande potenza.

Abbiamo poi la classe Machinist, che utilizza torretta, drone e armi energetiche; Marauder, equipaggiato con lanciafiamme, lanciarazzi e Smart Gun per infliggere danni ad area; e infine Medic, l'unità di supporto per eccellenza.

In arrivo anche su Nintendo Switch 2 in autunno, Aliens: Fireteam Elite 2 punta ad arricchire e migliorare la formula del primo episodio, sia introducendo nuove classi che curando la qualità del gameplay per dar vita a scontri davvero spettacolari.