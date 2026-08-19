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Aliens: Fireteam Elite 2 presenta le sue sei classi, con una novità

Cold Iron Studios ha presentato le sei classi che troveremo in Aliens: Fireteam Elite 2, inclusa la novità rappresentata dallo Specialist.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/08/2026
Lo Specialist in azione in Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2
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Cold Iron Studios ha presentato le sei classi di Aliens: Fireteam Elite 2, che includono la novità dello Specialist: una classe extra, sbloccabile durante l'endgame, che combina le abilità e i perk degli altri personaggi, dando vita a una build personalizzata.

Le cinque classi principali sono invece Duelist, un'unità d'assalto equipaggiata con due armi primarie e capace di infliggere ingenti danni a un bersaglio singolo; Hunter, un marine specializzato nel fuoco continuo e nei colpi singoli di grande potenza.

Abbiamo poi la classe Machinist, che utilizza torretta, drone e armi energetiche; Marauder, equipaggiato con lanciafiamme, lanciarazzi e Smart Gun per infliggere danni ad area; e infine Medic, l'unità di supporto per eccellenza.

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In arrivo anche su Nintendo Switch 2 in autunno, Aliens: Fireteam Elite 2 punta ad arricchire e migliorare la formula del primo episodio, sia introducendo nuove classi che curando la qualità del gameplay per dar vita a scontri davvero spettacolari.

Escono dalle fo**ute pareti

Disponibile a partire dal 25 agosto, Aliens: Fireteam Elite 2 si prepara insomma a coinvolgerci in una nuova esperienza sparatutto a base cooperativa che mira a ricreare le atmosfere dell'iconico Aliens - Scontro Finale.

Da questo punto di vista, la presenza di classi così ben differenziate lascia intendere l'inclusione di un substrato strategico che si concretizza nella collaborazione fra i diversi personaggi allo scopo di contenere le orde di Xenomorfi durante le situazioni più concitate.

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