Il Band 10, lo smartwatch targato Honor, è in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto

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Honor Band 10 è un fitness tracker compatto e leggero, progettato per accompagnare l'utente durante la giornata e durante le attività sportive. Il dispositivo misura 43,2 x 28,2 x 8,99 mm e pesa appena 14,7 grammi senza cinturino, risultando quindi particolarmente discreto al polso. Il cinturino in TPU è compatibile con polsi da 135 a 200 mm.