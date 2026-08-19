Il Band 10, lo smartwatch targato Honor, è in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto

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Honor Band 10 è un fitness tracker compatto e leggero, progettato per accompagnare l'utente durante la giornata e durante le attività sportive. Il dispositivo misura 43,2 x 28,2 x 8,99 mm e pesa appena 14,7 grammi senza cinturino, risultando quindi particolarmente discreto al polso. Il cinturino in TPU è compatibile con polsi da 135 a 200 mm.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Il dispositivo integra un display AMOLED da 1,57", con risoluzione di 256 x 402 pixel e densità di 302 PPI, offrendo una superficie adatta alla visualizzazione di informazioni e notifiche. La scocca utilizza materiali polimerici durevoli, mentre la ricarica avviene attraverso una pratica porta magnetica.
Honor Band 10 dispone di una certificazione di resistenza all'acqua 5ATM, che permette di utilizzarlo anche in presenza di acqua. Per la connettività è presente il Bluetooth 2,4 GHz con BLE 5.3.
La dotazione di sensori comprende accelerometro, giroscopio, sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca e sensore di luce ambientale, consentendo al dispositivo di raccogliere diversi dati durante l'utilizzo. La compatibilità è garantita con smartphone dotati di Android 9.0 o versioni successive oppure iOS 13.0 e successive.
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