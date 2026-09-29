Il mouse da gaming MambaSnake è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il costo del mouse da gaming MambaSnake: l'offerta prevede uno sconto attivo del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 38,48€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il mouse da gaming wireless MambaSnake è pensato per offrire precisione e reattività, grazie al sensore PixArt 3950 MAX con risoluzione fino a 42.000 DPI e regolazione su 50 livelli. Il chip Nordic 54L15 permette inoltre una latenza dei pulsanti dichiarata di soli 0,163 ms, mentre la frequenza di polling raggiunge 8K sia in modalità cablata sia wireless.