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Il mouse da gaming MambaSnake è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il costo del mouse da gaming MambaSnake al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/09/2026
Mouse AttackShark

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il costo del mouse da gaming MambaSnake: l'offerta prevede uno sconto attivo del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 38,48€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il mouse da gaming wireless MambaSnake è pensato per offrire precisione e reattività, grazie al sensore PixArt 3950 MAX con risoluzione fino a 42.000 DPI e regolazione su 50 livelli. Il chip Nordic 54L15 permette inoltre una latenza dei pulsanti dichiarata di soli 0,163 ms, mentre la frequenza di polling raggiunge 8K sia in modalità cablata sia wireless.

Ulteriori dettagli sul mouse

Il dispositivo integra una batteria da 800 mAh, con un'autonomia dichiarata superiore alle 800 ore, all'interno di un corpo dal peso di circa 59 grammi. La forma ergonomica è pensata per mani di medie e grandi dimensioni e mira a garantire una presa confortevole anche durante sessioni prolungate.

51M6Y Ez7Ql Ac Sl1500

La connettività prevede tre modalità: cablata, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz. Il mouse dispone inoltre di un driver cloud in grado di riconoscere automaticamente i dispositivi, oltre alla possibilità di scaricare driver dedicati per personalizzare le impostazioni e programmare macro.

MambaSnake utilizza microinterruttori ottici progettati per oltre 100 milioni di clic e piedini a doppio strato per favorire precisione e scorrevolezza

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