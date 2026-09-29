GTA 5 su Nintendo Switch? Sognatelo, perchè Take-Two ha chiuso la conversione amatoriale

L'autore della mod amatoriale che stava provando a convertire Grand Theft Auto 5 per Nintendo Switch, ha annunciato la chiusura del progetto . La decisione è arrivato dopo l'intervento di Take-Two Interactive, editore del gioco. Da sottolineare che non esiste una versione ufficiale di GTA 5 per Nintendo Switch o per qualsiasi altra console di Nintendo.

Niente mod

Lo sviluppatore, conosciuto come Paralympics Productions, ha comunicato che il team cesserà le attività il prossimo 3 ottobre. Attraverso i social media, ha voluto ringraziare la community per il supporto ricevuto durante il lungo periodo di sviluppo e si è scusato per non essere riuscito a lanciare la mod, prevista per i prossimi giorni.

In una dichiarazione, lo sviluppatore ha espresso gratitudine per la "clemenza" dimostrata da Take-Two, lasciando intendere che la situazione avrebbe potuto avere conseguenze legali più gravi. "Questa è la fine definitiva", ha scritto. Successivamente, ha confermato di aver ricevuto una diffida, specificando di avere intenzione di rispettarla per evitare un'escalation legale.

Paralympics Productions ha inoltre rifiutato le richieste da parte degli utenti di distribuire il codice sorgente del progetto, spiegando che farloe trasformerebbe l'attuale diffida in una vera e propria causa legale. Pur ammettendo che in teoria si potrebbe tentare di opporsi a Take-Two in tribunale, lo sviluppatore ha riconosciuto che le possibilità di vittoria sarebbero scarse, data la solidità della posizione legale dell'azienda.

Rockstar Games ha recentemente pubblicato nuove "Linee Guida sulle Mod" in cui si ribadisce la necessità di "rispettare i propri giochi", vietando esplicitamente di modificarli per farli funzionare su console o dispositivi non supportati ufficialmente.

Per quanto riguarda la presenza della serie Rockstar su console Nintendo, ci sono state delle voci riguardo un potenziale arrivo di GTA 6 su Nintendo Switch 2, ma sono rimaste tali, visto che la software house non ha annunciato nulla in merito.