LEGO Dragon Ball è in arrivo: data d'uscita, prezzo e dettagli ufficiali sul primo set

La nuova collaborazione da sogno sui mattoncini da costruzione è realtà: LEGO Dragon Ball sta per arrivare sul mercato e il primo set ha finalmente informazioni ufficiali come data d'uscita, prezzo e altri dettagli , giunti oggi da parte della compagnia danese.

Al centro della scena troviamo Goku bambino sulla sua Nuvola d'Oro, con la possibilità di modificare l'assetto della composizione staccando e riposizionando la minifigure e modificando la posa degli altri elementi.

"Ispirandosi alla serie animata originale Dragon Ball, il team di design LEGO ha studiato i fotogrammi dell'animazione e le pose classiche, sperimentando al contempo tecniche di costruzione e soluzioni strutturali per tradurre in modo autentico la caratteristica silhouette e le proporzioni di Shenron in elementi LEGO", si legge nella descrizione ufficiale, e il risultato è un suggestivo modello da esposizione che mette in mostra la forma lunga e sinuosa di Shenron, le sue scaglie fluenti e i dettagli scolpiti.

Il set sarà disponibile all'acquisto al prezzo di 139,99€ sia nei negozi che attraverso lo store ufficiale online di LEGO, componendo un figura da oltre 32 centimetri di altezza, 24 centimetri di lunghezza e 26 centimetri di larghezza.

Il set da costruzione LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku, identificato con il codice 11390, arriverà dunque il 4 novembre per tutti gli utenti e sarà composto da 1.764 pezzi , mettendo in scena il momento in cui Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago, con il piccolo Goku a bordo della sua Nuvola d'Oro al centro della scena.

Solo l'inizio della collaborazione: altri set nel 2027

"Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO", ha dichiarato Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO. "Il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO".

Evidentemente ci sono altri set in arrivo dopo questo, dunque rimaniamo in attesa di scoprire cosa riserverà in futuro questa collaborazione.

Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc., ha aggiunto: "Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO. Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball". La collaborazione tra il Gruppo LEGO e Toei Animation proseguirà nel 2027, con i due brand che proporranno altri set sul tema.