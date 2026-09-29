LEGO Dragon Ball è in arrivo: data d'uscita, prezzo e dettagli ufficiali sul primo set

La nuova collaborazione da sogno sui mattoncini da costruzione è realtà: LEGO Dragon Ball sta per arrivare sul mercato e il primo set ha finalmente informazioni ufficiali come data d'uscita, prezzo e altri dettagli, giunti oggi da parte della compagnia danese.
La nuova partnership con Toei Animation, il leggendario studio di animazione dietro l'iconico franchise Dragon Ball creato da Akira Toriyama, porta un primo set decisamente spettacolare, che mette in scena elementi classici della serie con Goku, la sua Nuvola d'Oro e il Drago Shenron.
Il set arriverà il primo novembre in anteprima per i LEGO Insider e il 4 novembre 2026 per tutti gli utenti, dunque non manca molto alla sua uscita, dopo la conferma ufficiale arrivata qualche giorno fa con il primo teaser di questa collaborazione.
LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku
Il set da costruzione LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku, identificato con il codice 11390, arriverà dunque il 4 novembre per tutti gli utenti e sarà composto da 1.764 pezzi, mettendo in scena il momento in cui Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago, con il piccolo Goku a bordo della sua Nuvola d'Oro al centro della scena.
Il set sarà disponibile all'acquisto al prezzo di 139,99€ sia nei negozi che attraverso lo store ufficiale online di LEGO, componendo un figura da oltre 32 centimetri di altezza, 24 centimetri di lunghezza e 26 centimetri di larghezza.
"Ispirandosi alla serie animata originale Dragon Ball, il team di design LEGO ha studiato i fotogrammi dell'animazione e le pose classiche, sperimentando al contempo tecniche di costruzione e soluzioni strutturali per tradurre in modo autentico la caratteristica silhouette e le proporzioni di Shenron in elementi LEGO", si legge nella descrizione ufficiale, e il risultato è un suggestivo modello da esposizione che mette in mostra la forma lunga e sinuosa di Shenron, le sue scaglie fluenti e i dettagli scolpiti.
Al centro della scena troviamo Goku bambino sulla sua Nuvola d'Oro, con la possibilità di modificare l'assetto della composizione staccando e riposizionando la minifigure e modificando la posa degli altri elementi.
Alla base del modello si trovano inoltre sette mattoncini 2x2 che rappresentano le sette Sfere del Drago, ancorando la scena alla mitologia della serie.
Solo l'inizio della collaborazione: altri set nel 2027
"Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO", ha dichiarato Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO. "Il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO".
Evidentemente ci sono altri set in arrivo dopo questo, dunque rimaniamo in attesa di scoprire cosa riserverà in futuro questa collaborazione.
Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc., ha aggiunto: "Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO. Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball". La collaborazione tra il Gruppo LEGO e Toei Animation proseguirà nel 2027, con i due brand che proporranno altri set sul tema.