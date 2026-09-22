LEGO Dragon Ball è ufficiale, arriva il primo teaser del set

LEGO Dragon Ball è ufficiale: l'azienda produttrice dei celebri mattoncini di plastica ha siglato una nuova collaborazione con Toei Animation per il lancio di un set dedicato all'opera di Akira Toriyama.
A confermare la notizia è il primo teaser pubblicato su Instagram, che pone fine a mesi di speculazioni pur senza mostrare praticamente nulla del progetto: nelle brevi sequenze del video si vedono soltanto le sette Sfere del Drago che si illuminano.
Può darsi che LEGO stia lavorando a un classico diorama che include il drago Shenron, le appena citate sette Sfere e alcuni dei personaggi della saga, ma è ancora presto per dirlo e immaginiamo che i dettagli ufficiali arriveranno a breve.
I rumor parlavano di un'uscita nel 2027 e della presenza di numerose minifigure basate sui primi archi narrativi di Dragon Ball Z, il che escluderebbe la presenza di un Goku in versione bambino: staremo a vedere.
Una strategia consolidata
Come dimostra anche il recente annuncio del set con Link ed Epona da The Legend of Zelda: Ocarina of Time, LEGO sta portando avanti ormai da diversi anni un'entusiasmante strategia di collaborazioni pensata per coinvolgere utenti di tutte le età.
Non è dunque un caso che i progetti nati sulla base di questo approccio vengano proposti anche a prezzi importanti, visto il target composto da persone spesso adulte e indipendenti, che non si fanno problemi a spendere denaro per le proprie passioni.