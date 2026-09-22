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LEGO Dragon Ball è ufficiale, arriva il primo teaser del set

LEGO e Toei Animation hanno annunciato ufficialmente una nuova collaborazione legata a Dragon Ball, confermando i rumor che circolavano ormai da mesi sull'arrivo di un set dedicato alla serie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/09/2026
Goku

LEGO Dragon Ball è ufficiale: l'azienda produttrice dei celebri mattoncini di plastica ha siglato una nuova collaborazione con Toei Animation per il lancio di un set dedicato all'opera di Akira Toriyama.

A confermare la notizia è il primo teaser pubblicato su Instagram, che pone fine a mesi di speculazioni pur senza mostrare praticamente nulla del progetto: nelle brevi sequenze del video si vedono soltanto le sette Sfere del Drago che si illuminano.

Può darsi che LEGO stia lavorando a un classico diorama che include il drago Shenron, le appena citate sette Sfere e alcuni dei personaggi della saga, ma è ancora presto per dirlo e immaginiamo che i dettagli ufficiali arriveranno a breve.

Un intero set di Dragon Ball LEGO sarebbe previsto per il 2027 Un intero set di Dragon Ball LEGO sarebbe previsto per il 2027

I rumor parlavano di un'uscita nel 2027 e della presenza di numerose minifigure basate sui primi archi narrativi di Dragon Ball Z, il che escluderebbe la presenza di un Goku in versione bambino: staremo a vedere.

Una strategia consolidata

Come dimostra anche il recente annuncio del set con Link ed Epona da The Legend of Zelda: Ocarina of Time, LEGO sta portando avanti ormai da diversi anni un'entusiasmante strategia di collaborazioni pensata per coinvolgere utenti di tutte le età.

Non è dunque un caso che i progetti nati sulla base di questo approccio vengano proposti anche a prezzi importanti, visto il target composto da persone spesso adulte e indipendenti, che non si fanno problemi a spendere denaro per le proprie passioni.

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