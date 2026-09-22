LEGO Dragon Ball è ufficiale, arriva il primo teaser del set

LEGO Dragon Ball è ufficiale: l'azienda produttrice dei celebri mattoncini di plastica ha siglato una nuova collaborazione con Toei Animation per il lancio di un set dedicato all'opera di Akira Toriyama.

A confermare la notizia è il primo teaser pubblicato su Instagram, che pone fine a mesi di speculazioni pur senza mostrare praticamente nulla del progetto: nelle brevi sequenze del video si vedono soltanto le sette Sfere del Drago che si illuminano.

Può darsi che LEGO stia lavorando a un classico diorama che include il drago Shenron, le appena citate sette Sfere e alcuni dei personaggi della saga, ma è ancora presto per dirlo e immaginiamo che i dettagli ufficiali arriveranno a breve.

I rumor parlavano di un'uscita nel 2027 e della presenza di numerose minifigure basate sui primi archi narrativi di Dragon Ball Z, il che escluderebbe la presenza di un Goku in versione bambino: staremo a vedere.