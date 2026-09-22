Rayman Legends Retold si mostra in un trailer panoramico sulle caratteristiche del remake

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer panoramico per Rayman Legends Retold, un lungo video di sei minuti che illustra tutte le caratteristiche di questo interessante remake del capitolo uscito nel 2013, completamente rifatto.
Sviluppato da Ubisoft Montpellier in collaborazione con Ubisoft Milan, Rayman Legends Retold recupera la struttura e i livelli di Rayman Legends ma ricostruisce completamente la grafica del gioco, dimostrandosi completamente rinnovato dal punto di vista estetico, come possiamo vedere anche da questo nuovo trailer.
"Quando un oscuro cattivo semina il caos nella Radura dei Sogni, avventurati nei suoi affascinanti mondi da solo o in modalità cooperativa locale con un massimo di quattro giocatori, in un'avventura a scorrimento laterale dal ritmo serrato, dove ogni inciampo e ogni sorpresa contribuiscono a creare un delizioso caos", si legge nella descrizione ufficiale del gioco.
Il ritorno di un grande platform
Come potete scoprire le nostro provato di Rayman Legends Retold, il gioco è un platform classico, incentrato sull'esplorazione e sui salti all'interno di variopinte ambientazioni che ci portano ad avere a che fare con situazioni alquanto folli, come da tradizione della serie.
La grafica passa dal classico 2D disegnato dell'originale a un ricco 3D, ma il tono e la struttura dei livelli sono rimasti sostanzialmente invariati, con alcune evoluzioni applicate.
Il gameplay risulta leggermente rivisto e arricchito, con l'aggiunta anche di un nuovo sesto reame misterioso da esplorare e ben quattro livelli musicali inediti, che rappresentano delle novità assolute rispetto all'originale.
Anche dal punto di vista musicale, elemento caratterizzante anche dell'originale, Rayman Legends Retold è stato arricchito da nuove tracce per la colonna sonora e alcune variazioni ai brani classici, che assumono grande importanza anche all'interno del gameplay.
Anche qui torna il multiplayer cooperativo per quattro giocatori, che amplia il divertimento mettendo in scena situazioni ancora più caotiche e bizzarre. Rayman Legends Retold è stato rinviato proprio di recente, con la data di uscita fissata per il 3 dicembre.