Rayman Legends Retold, torniamo a provarlo insieme a Rayman Origins: Enhanced Edition

In concomitanza con il reveal ufficiale avevamo avuto occasione di provare il gioco negli studi di Ubisoft Montpellier , uno dei due team, insieme a Ubisoft Milan, che si sta occupando della sua realizzazione. Già in quell'occasione ci aveva fatto un'impressione molto positiva e recentemente abbiamo avuto modo di giocarlo per circa tre ore, provando inoltre brevemente anche Rayman Origins: Enhanced Edition , la versione migliorata del titolo originale del 2011.

Il titolo non vuole essere un semplice remake grafico di Rayman Legends, ma vuole ampliare il gameplay aggiungendo diverse novità , tra cui un mondo inedito e alcune aggiunte alle meccaniche di gioco, rendendolo quindi un capitolo parzialmente nuovo. Anche la splendida grafica in due dimensioni dell'originale è stata ricostruita rispettando la sua identità artistica, grazie al motore proprietario di Ubisoft: lo Snowdrop engine.

Il ritorno di Rayman era davvero molto atteso dai tanti fan dei platform, che non vedevano la mascotte di Ubisoft in un gioco tutto suo dal 2013, quando uscì Rayman Legends. Proprio questo capitolo, considerato tra i migliori della serie, ritornerà con una nuova veste nel remake chiamato Rayman Legends Retold, presentato per la prima volta lo scorso giugno durante uno State of Play e atteso originariamente per il primo di ottobre, proprio pochi giorni fa è stato rinviato al 3 dicembre poiché gli sviluppatori preferiscono prendersi un po' più di tempo per sistemare gli ultimi ritocchi.

Dallo stealth alla Macarena

In questa occasione abbiamo avuto modo di provare livelli completamente diversi rispetto a quelli che avevamo visto negli studi di Ubisoft Montpellier, compresi alcuni inediti assoluti, non presenti nel gioco originale del 2013. Ancora oggi Rayman Legends è un platform godibilissimo e pieno di idee originali e, in alcuni casi, davvero geniali, capaci di dare una varietà unica non soltanto a ognuno dei mondi di gioco, caratterizzati da un tema specifico, ma anche ai diversi livelli presenti al loro interno, che possono differire molto tra loro pur mantenendo un filone tematico comune.

Il primo mondo che abbiamo affrontato è stato Mystic Mesa, nuovo nome dato all'area ispirata alla tradizione messicana, che alterna temi come la celebrazione di El Día de los Muertos e la lucha libre, rappresentata soprattutto dal boss di questa serie di livelli, El Luchador.

Abbiamo provato diversi livelli classici, ognuno caratterizzato da meccaniche uniche e legate esclusivamente a quel mondo. In uno di questi era possibile rimpicciolire o ingrandire Rayman passando attraverso una sorta di trombetta, permettendo così di scoprire aree segrete o percorsi alternativi all'interno del livello, ovviamente pieno di collezionabili da trovare. In un altro eravamo accompagnati dall'immancabile Murfy che, seguendo i nostri comandi, poteva spalmare del guacamole in determinati punti del percorso, trasformandolo in una preziosa piattaforma capace di permetterci di superare voragini altrimenti impossibili da oltrepassare.

Il livello ispirato alla tradizione messicana è pieno di momenti esilaranti

Non sono mancati nemmeno nuovi livelli inseriti appositamente per la versione Retold. In uno di questi era possibile cavalcare un drago per superare una serie di ostacoli e avversari. Questo ci ha sorpreso ancora più dei livelli già provati in passato perché, a un certo punto, si trasformava in una sorta di shooter a scorrimento, prima verticale e poi orizzontale, che cita grandi classici come Darius e 1942. L'altro inedito era invece il livello musicale, un'esilarante parodia della famosa Macarena, modificata per fare riferimento a diversi tipi di cibo, tra pasta, pizza e persino birra e würstel. Anche in questo caso si tratta di un riuscitissimo mix tra rhythm game e platform, nel quale dovremo eseguire le azioni giuste seguendo il ritmo della musica.

Abbiamo poi avuto modo di provare un secondo mondo, chiamato Iron Shell, dove le atmosfere sono cambiate completamente. In questo caso abbiamo potuto provare soltanto tre livelli di stampo classico, tutti basati su una sorta di sistema d'infiltrazione che si mescola alle tipiche meccaniche platform di Rayman.

Il livello musicale della Macarena è semplicemente geniale

In un livello dovevamo evitare la luce di un sistema d'allarme, spostandoci al momento giusto per non essere scoperti e colpiti; in un altro dovevamo invece immergerci nelle acque profonde di una base segreta per disattivare alcuni sistemi di sicurezza. A sorprenderci è stata soprattutto la struttura di quest'ultimo livello, che non era completamente lineare: bisognava infatti seguire due percorsi differenti per riuscire ad aprire una porta invalicabile che, una volta sbloccata, permetteva di addentrarsi ulteriormente nella base segreta. Anche la musica di sottofondo di questi livelli rappresentava poi un chiaro richiamo ai film di 007.

Anche in questo caso ci hanno sorpreso l'ottimo level design e la varietà di situazioni, insieme alle modifiche apportate al cuore del gameplay platform, che offrono nuove possibilità a Rayman e ai suoi compagni. Una filosofia che viene applicata ancora più in profondità nel nuovo mondo aggiunto esclusivamente per la versione Retold.