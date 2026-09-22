Microsoft ha registrato Senua, la saga potrebbe continuare senza Ninja Theory

Alla luce dell'indubbio talento che lo studio ha dimostrato in passato, sarebbe ovviamente un peccato assistere all' ennesima chiusura , collocata in questo caso all'interno del nuovo piano di ristrutturazione di Microsoft.

Ninja Theory verso la chiusura, le trattative per la cessione sono fallite

Come abbiamo riportato poco fa, Ninja Theory si prepara alla chiusura ma c'è ancora la speranza che il team di sviluppo non sia costretto a scomparire: tutto dipende dalle consultazioni interne che sono appena state avviate.

La casa di Redmond posssiede già i trademark di Senua's Saga e Senua's Sacrifice , ma "Senua" fa riferimento al nuovo capitolo della serie annunciato di recente ed è dunque possibile che si voglia portare a termine il progetto, nonostante tutto.

Microsoft ha registrato Senua pochi giorni fa, il 15 settembre, depositando nuovamente il marchio dopo il fallimento delle trattative per la cessione di Ninja Theory, e tutto fa pensare che la saga possa proseguire anche senza i suoi autori originali .

Un altro passaggio di mano?

Considerando ciò che sta accadendo alla divisione Xbox nelle ultime ore, quello di Senua non sarebbe neppure l'unico passaggio di mano, visto che d'ora in avanti sarà Activision a occuparsi di Halo.

Il trademark di Senua

Il trademark di Senua

Una situazione simile non è dunque qualcosa di inedito ed è perfettamente comprensibile che Microsoft voglia mantenere il controllo di una proprietà intellettuale del genere, caratterizzata da una lore estremamente affascinante e ricca di potenziale.

Tanto più che il nuovo capitolo prometteva un inedito focus sull'azione, forse l'ingrediente che più è mancato ai primi due episodi della saga di Senua.