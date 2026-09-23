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Pubblicità nel mezzo del gameplay per poter continuare a giocare: è il brevetto di Microsoft

Microsoft ha proposto un'idea per un sistema di gioco basato su pubblicità. Vediamo i dettagli emersi in rete.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2026
Il logo di Xbox

Le pubblicità stanno già arrivando all'interno del mondo videoludico, ad esempio all'interno dei menù di Xbox Series, ma le grandi aziende stanno ragionando su come inserirle in modo sempre più diretto all'interno dei videogiochi.

Microsoft, ad esempio, sta pensando di creare un sistema per continuare a giocare guardando pubblicità nel mezzo del gameplay.

Come funziona il brevetto di Microsoft

Microsoft ha depositato un brevetto intitolato "contextually aware management of interactive software application access", ovvero "Gestione contestualmente consapevole dell'accesso ad applicazioni software interattive".

Il brevetto descrive un processo in grado di mettere in pausa il gioco a livello di sistema operativo e mostrare "contenuti promozionali audiovisivi" (in altre parole, un annuncio pubblicitario), i quali, una volta terminata la visione, assegnerebbero un credito.

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Tale credito, almeno per come viene illustrato nella documentazione del brevetto, garantirebbe l'accesso al gioco per un periodo di tempo limitato, da 15 minuti a un'ora.

Cosa ne pensate di questa possibilità? Ricordiamo che un brevetto non dà la certezza che l'idea venga messa in atto, anzi, più spesso i brevetti rimangono solo nel cassetto.

#Microsoft
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