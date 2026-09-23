Heavy Rain per PC in super offerta su Instant Gaming: scelte morali in un thriller d'autore a meno di due euro

Quattro destini incrociati e narrazione ramificata nel dramma interattivo di Heavy Rain su Steam

Sviluppato da Quantic Dream e diretto da David Cage, il titolo racconta le vicende di quattro protagonisti impegnati a scoprire l'identità di un letale serial killer prima che colpisca la sua prossima vittima. La struttura di gioco si basa su una narrazione fortemente ramificata in cui ogni scelta, compreso il fallimento dei Quick Time Event durante le scene d'azione, influisce sul destino dei personaggi e conduce a finali radicalmente differenti.

Le meccaniche alternano indagini investigative, dialoghi a scelta multipla e dilemmi etici dove non esistono risposte semplici. Su PC, la versione Steam offre il supporto per la risoluzione 4K a 60 frame al secondo e garantisce la piena compatibilità sia con mouse e tastiera che con i principali controller.