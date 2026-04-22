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Heavy Rain a meno di 2 euro su Instant Gaming, tutti i narrativi di Quantic Dream su PC in sconto

I titoli narrativi dello studio francese tornano in forte sconto su Instant Gaming, con Heavy Rain in primo piano a un prezzo minimo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   22/04/2026
Beyond: Due Anime
Heavy Rain
Heavy Rain
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Nuovo giro di sconti sui giochi di Quantic Dream su PC (Steam), con Heavy Rain disponibile a 1,49 euro IVA esclusa, pari a 1,82 euro IVA inclusa. Il prezzo di listino resta 20 euro, segnando uno dei punti più bassi per il titolo. L'offerta applica un -93% sul prezzo IVA esclusa, ovvero il 91% IVA inclusa. Il risultato è un prezzo finale sotto i 2 euro, soglia che rende il titolo particolarmente accessibile. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Anche Beyond e Detroit in sconto

Heavy Rain resta uno dei lavori più rappresentativi dello studio: un thriller interattivo basato su scelte multiple, con una struttura narrativa che ha segnato un'intera fase del genere. A queste cifre, diventa un recupero quasi obbligato per chi non lo ha mai giocato.

Accanto a Heavy Rain, scendono di prezzo anche gli altri titoli principali dello studio. Beyond: Due Anime è proposto a 1,66 euro IVA esclusa, che diventano 2,03 euro IVA inclusa, con uno sconto del 90%.

Detroit: Become Human, la recensione Detroit: Become Human, la recensione

Prezzo più alto ma comunque ridotto per Detroit: Become Human, disponibile a 5,51 euro IVA esclusa, cioè 6,72 euro IVA inclusa, rispetto ai 40 euro di listino. In questo caso lo sconto è dell'84% considerando il prezzo con IVA. Si tratta di tre esperienze narrative diverse ma legate dallo stesso approccio, con Detroit più recente e strutturato, mentre Heavy Rain mantiene un peso specifico legato anche all'impatto avuto al lancio.

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