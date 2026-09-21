Lo studio di Stellar Blade offre aiuto a PlatinumGame per Bayonetta 4

La collaborazione tra Shift Up e PlatinumGames potrebbe proseguire oltre le quattro skin di Bayonetta in arrivo su Stellar Blade . Hyung-tae Kim, responsabile di Shift Up, ha infatti dichiarato di essere interessato a lavorare nuovamente con lo studio giapponese, arrivando a proporsi scherzosamente per contribuire allo sviluppo del prossimo capitolo della serie, un eventuale Bayonetta 4 .

L'occasione è stata un'intervista pubblicata da Famitsu alla quale hanno partecipato Kim e Atsushi Inaba, il CEO di PlatinumGames. Inaba, che ha ricoperto il ruolo di executive producer per Bayonetta, Bayonetta 2 e Bayonetta 3, oltre che per Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, ha elogiato Stellar Blade, definendolo un "modello per lo sviluppo dei videogiochi".

In particolare, Inaba ha apprezzato la quantità di elementi e attività che il gioco propone oltre al combattimento, indicandolo come un esempio di esperienza costruita intorno al divertimento. Il dirigente ha aggiunto scherzosamente di non voler essere superato da Stellar Blade.

Kim, dal canto suo, ha spiegato di considerare Bayonetta uno dei suoi tre giochi preferiti, elogiandone tanto gli aspetti artistici quanto quelli legati alle meccaniche di gioco. Il dirigente di Shift Up ha quindi scherzato sul futuro della serie, dicendo di volerla vedere arrivare almeno fino a Bayonetta 10, e si è offerto di occuparsi del design dei personaggi del prossimo capitolo, anche a costo di trascorrere le proprie giornate negli uffici di PlatinumGames.

Dopo una reazione apparentemente poco entusiasta da parte del Chief Business Officer di Shift Up, Kim ha ridimensionato la battuta, trasformandola però in una proposta più concreta: collaborare nuovamente con PlatinumGames in futuro. Inaba ha accolto positivamente l'idea, lasciando intendere che potrebbe esserci spazio per una nuova collaborazione e sottolineando di non amare le dichiarazioni fatte soltanto per cortesia.

Per ora, comunque, non è stato annunciato alcun progetto congiunto legato a Bayonetta 4 o a qualsiasi altro gioco. La collaborazione confermata riguarda esclusivamente Stellar Blade: in occasione del lancio della versione Nintendo Switch 2, previsto per il 5 novembre, arriveranno quattro skin ispirate a Bayonetta. Saranno gratuite su tutte le piattaforme e comprenderanno anche un design originale realizzato sotto la direzione di Kim. Secondo Inaba, le skin hanno superato le aspettative di PlatinumGames.