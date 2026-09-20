Stellar Blade rende omaggio a Bayonetta con un nuovo set di costumi

Stellar Blade rende omaggio a Bayonetta grazie al nuovo set di costumi annunciato da Shift Up, che include quattro differenti outfit: Bayonetta, Nun, Jeanne e Black Tresses, tutti presentati nel trailer che potete vedere qui sotto.

Non si tratta in questo caso di una semplice collaborazione, bensì di un vero e proprio riconoscimento che il team di sviluppo ha voluto tributare nei confronti del classico action firmato PlatinumGames, a cui il loro gioco si ispira inevitabilmente.

Anche stavolta gli autori hanno pensato bene di impreziosire il DLC con una certa dose di fanservice, pur senza esagerare: un tratto che Stellar Blade di certo ha in comune con Bayonetta, ma assolutamente non l'unico.

Il pacchetto in questione sarà disponibile su PC, PS5 e Switch 2 in concomitanza con il lancio di Stellar Blade sulla console ibrida giapponese, fissato al prossimo 5 novembre, e non sarà dunque un'esclusiva dell'edizione Nintendo.