La versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade utilizzerà cartucce da 32 GB

La versione per Nintendo Switch 2 di Stellar Blade sarà contenuta su una cartuccia da 32 GB, come confermato dal materiale di marketing dedicato al gioco. Nella parte inferiore della confezione compare infatti la dicitura "INCLUDES 32GB GAME CARD", indicando esplicitamente la capacità della scheda utilizzata per la distribuzione fisica.
Il dato conferma quindi le precedenti indiscrezioni sulla possibilità che la versione Switch 2 del gioco venisse pubblicata su una cartuccia da 32 GB, ipotesi già emersa nei giorni scorsi e attribuita anche a informazioni provenienti dall'editore ININ Games.
La capacità della cartuccia non va però confusa con le dimensioni del gioco. Stellar Blade occupa infatti circa 25,4 GB sull'eShop di Nintendo, una dimensione inferiore ai 32 GB della scheda. La dicitura presente sulla confezione indica quindi la capacità del supporto fisico e non la quantità di dati effettivamente utilizzata dal gioco.
La conferma è comunque interessante per i possessori di Nintendo Switch 2, dove la capacità delle cartucce rappresenta uno degli aspetti più discussi in relazione alle versioni fisiche dei giochi. Nel caso di Stellar Blade, il supporto da 32 GB è sufficiente a contenere i dati del gioco senza che la capacità nominale della cartuccia debba corrispondere esattamente alle sue dimensioni digitali.