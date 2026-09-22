Stellar Blade, Shift Up rischiò di non poter pagare gli stipendi: "Potevamo coprire solo tre mesi"

Il successo di Stellar Blade ha permesso a Shift Up di affermarsi nel mercato dei videogiochi AAA, ma lo sviluppo del gioco è stato segnato da importanti difficoltà finanziarie e dai dubbi sulla possibilità di realizzare un progetto di queste dimensioni in Corea del Sud. In una recente intervista con INVEN, il CEO e direttore di Shift Up, Hyung-Tae Kim, ha ricordato uno dei momenti più delicati della produzione: "Mentre stavamo sviluppando Stellar Blade, ci fu un periodo in cui la società si trovava in una situazione nella quale potevamo pagare gli stipendi solo per circa tre mesi", ha raccontato Kim.

Situazione difficile

Il gioco, inizialmente presentato nel 2019 con il nome di Project Eve, richiese quindi a Shift Up di affrontare una fase nella quale le risorse finanziarie erano particolarmente limitate. All'epoca la società non aveva ancora ottenuto i risultati commerciali che sarebbero arrivati successivamente con Goddess of Victory: NIKKE, pubblicato nel 2022 e diventato popolarissimo in Giappone.

La situazione era resa ancora più complicata dalle difficoltà incontrate nella ricerca di finanziamenti. Shift Up presentò Stellar Blade a diversi investitori e importanti publisher, ricevendo però numerosi rifiuti. Secondo Kim, alcuni ritenevano che il progetto non avrebbe raggiunto il punto di pareggio e lo consideravano quindi un rischio per l'azienda. In alcuni casi, gli investitori arrivarono a suggerire che Shift Up avrebbe avuto una valutazione più alta se avesse abbandonato Stellar Blade per concentrarsi su un progetto differente.

Lo stesso Kim ammette di aver avuto dei dubbi. Per un periodo si chiese se fosse davvero una buona idea tentare di sviluppare in Corea del Sud un gioco di quel tipo e di quelle dimensioni. Nonostante le incertezze, Shift Up decise comunque di proseguire, riuscendo a convincere anche Shuhei Yoshida, all'epoca presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, grazie a un primo prototipo. Yoshida rimase sufficientemente colpito da proporre alla società un accordo di pubblicazione con Sony.

Il resto della storia è legato all'accoglienza ricevuta dal gioco e al successivo consolidamento di Shift Up. Kim attribuisce gran parte del risultato ai giocatori e sostiene che lo studio cercherà di ricambiare il loro sostegno anche nei prossimi progetti, pur riconoscendo che non sarà possibile fare tutto alla perfezione.

La società sta attualmente lavorando su Stellar Blade: Blood Rain, seguito del gioco, e su una nuova proprietà intellettuale multipiattaforma ancora identificata con il nome in codice Project Spirits. Nel frattempo, Stellar Blade è disponibile su PlayStation 5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è prevista per il 5 novembre 2026.