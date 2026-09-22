Steam Deck viene usato per testare i rover destinati a Marte

Lo Steam Deck è stato progettato come dispositivo per giocare ai titoli PC in mobilità, ma la sua natura aperta lo ha portato a essere utilizzato anche in contesti decisamente lontani dal mondo dell'intrattenimento. Un esempio arriva dai laboratori di Airbus nel Regno Unito, dove il dispositivo di Valve viene impiegato durante i test dell'ExoMars Rover, il rover europeo destinato alle future missioni su Marte .

Utilizzi alternativi

Il funzionamento del prototipo è stato mostrato in un video del divulgatore Tom Scott, che ha visitato gli impianti di Airbus per vedere come procede lo sviluppo del veicolo. Il rover viene testato in un ambiente che riproduce le condizioni della superficie marziana e, nella versione definitiva, dovrà operare in gran parte autonomamente. La distanza tra Marte e la Terra, infatti, rende impraticabile un controllo diretto in tempo reale da parte degli operatori.

Durante la fase di sviluppo, però, il rover deve essere controllato localmente. Inizialmente Scott assiste a una dimostrazione effettuata tramite un normale laptop, con un operatore che impartisce al prototipo semplici comandi, come quello di procedere in avanti. Successivamente gli viene consegnato uno Steam Deck, sul quale è installato un programma personalizzato che permette di controllare in tempo reale un altro prototipo utilizzando i comandi integrati nella console portatile.

Il video non entra nei dettagli del software utilizzato sul dispositivo, ma non è la prima volta che lo Steam Deck viene impiegato per controllare sistemi robotici. In precedenza, alcuni appassionati avevano individuato degli operatori di Disney mentre utilizzavano il dispositivo Valve per controllare i droidi presenti nell'area Galaxy's Edge.

Il motivo è legato soprattutto alla natura aperta dell'hardware e del sistema operativo. Steam Deck utilizza Linux e non impedisce agli utenti di installare software personalizzato o, più in generale, di modificare il dispositivo. Una caratteristica che potrebbe favorire applicazioni analoghe anche per Steam Machine e Steam Frame, gli altri dispositivi hardware di Valve basati sullo stesso approccio.

Resta da vedere quanto saranno numerosi questi utilizzi alternativi per i prossimi dispositivi dell'azienda. In particolare, Steam Frame, grazie alle funzionalità di realtà virtuale e al tracciamento dei movimenti, potrebbe trovare applicazioni anche al di fuori del gaming.