Valve: la crisi della RAM non cambia i piani per Steam Deck 2

Il punto centrale del discorso è sempre stato lo stesso: Valve vuole attendere la tecnologia giusta per presentare un vero "salto generazionale" in termini di prestazioni. La parte non detta, naturalmente, è che l'azienda non sta solo aspettando il livello di potenza adeguato, ma anche il corretto rapporto tra prestazioni e prezzo che renderebbe Steam Deck 2 un prodotto sostenibile.

Che Valve sia "al lavoro" su Steam Deck 2 non è un mistero: gli sviluppatori lo confermano ogni volta che viene chiesto loro, da diversi anni ormai, e i piani perd dare un seguito all'ibrido portatile sono stati chiari fin dall'inizio.

OK, il prezzo è giusto

Da quando lo Steam Deck originale è arrivato sul mercato, sono comparsi diversi altri PC portatili da gioco più potenti, tutti venduti a prezzi da moderatamente a decisamente più alti. In altre parole, le prestazioni oggi ci sarebbero, ma il prezzo giusto ancora no.

In questo contesto, c'era da temere che la crisi della RAM, che ha fatto lievitare i costi dell'hardware, dalle schede video alle console fino allo stesso Steam Deck, potesse condizionare i piani di Valve per un dispositivo così sensibile ai costi dei componenti.

Per fortuna, secondo Valve i piani non sono cambiati. Intervistati dalla testata IGN, Pierre-Loup Griffais e Jeff Leinbaugh di Valve hanno risposto in modo rassicurante alla domanda su come la carenza di RAM in corso stia influenzando le strategie dell'azienda.

"Non proprio," ha spiegato Griffais. "Ne abbiamo già parlato: vogliamo assicurarci che ci sia un miglioramento delle prestazioni ben definito per un futuro Steam Deck, e credo che continuiamo a vederla allo stesso modo."

"Si tratta solo di osservare le condizioni attuali e capire come e quando riusciremo a realizzare qualcosa del genere. Ma per quanto riguarda ciò su cui stiamo lavorando, sia in termini di esperienza utente che di prodotto che vogliamo costruire, gli obiettivi restano molto simili."

Questo lascia intendere che l'obiettivo di Valve non sia cambiato, ma che i tempi potrebbero essersi allungati. Come detto, tutto ruota attorno alla ricerca del giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni che giustifichi l'arrivo di un nuovo Steam Deck. D'altra parte, Steam Machine e Steam Frame hanno dimostrato che Valve non ha remore a scaricare sui consumatori l'aumento dei costi dei componenti. Ma considerando che, stando a quanto riportato, la domanda di Steam Deck sarebbe crollata a causa del prezzo lievitato, è lecito pensare che Valve non abbia alcuna fretta di lanciare uno Steam Deck 2 sovrapprezzato, che rischierebbe di vendere a pochi.