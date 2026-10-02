Steam Frame, il nuovo aggiornamento migliora l'autonomia del visore

Il miglioramento effettivo dipende però dal gioco e dal contenuto visualizzato, oltre che dal framerate utilizzato. L'aggiornamento è attualmente disponibile attraverso il canale Beta di Steam Frame e può essere selezionato dalle impostazioni di sistema, nella sezione dedicata al canale degli aggiornamenti.

Valve ha pubblicato SteamOS 0.4.3 Beta per Steam Frame, concentrandosi soprattutto sull'efficienza energetica e sulla stabilità del dispositivo . Secondo le indicazioni dell'azienda, le ottimizzazioni possono aumentare l'autonomia della batteria fino al 12%, sia durante l'esecuzione locale dei giochi sia con quelli riprodotti tramite streaming.

SteamOS 0.4.3 migliora consumi e streaming di Steam Frame

Steam Frame utilizza un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di memoria LPDDR5X, e adotta una versione ARM64 di SteamOS. Con la versione 0.4.3 Valve interviene sui consumi con ottimizzazioni che interessano sia il rendering eseguito direttamente dal dispositivo sia le sessioni di gioco in streaming.

I miglioramenti introdotti con la nuova patch di SteamOS per Steam Frame

La beta introduce anche una nuova impostazione di accessibilità per il tracciamento oculare. Dopo aver attivato le opzioni avanzate, nella sezione VR Settings > General è possibile scegliere di utilizzare esclusivamente l'occhio dominante per il tracking.

Sul fronte dei problemi risolti, Valve segnala una correzione per i casi in cui i comandi dei controller non venivano caricati correttamente in alcuni giochi, tra cui Google Earth VR e Thumper. Sono stati inoltre modificati alcuni comportamenti relativi al focus durante l'interazione con gli elementi utilizzati per afferrare e ridimensionare gli oggetti.

Una parte consistente dell'aggiornamento riguarda invece lo streaming, con ulteriori interventi sulla stabilità della connessione e sul problema identificato come "Error 17". Valve consiglia di utilizzare SteamVR 2.18.2 o una versione successiva sul PC che esegue il gioco insieme a SteamOS 0.4.3 sul visore. SteamVR 2.18.2 aggiunge inoltre la possibilità di esporre tramite OSC i dati relativi all'apertura degli occhi rilevati da Steam Frame. La stessa versione di SteamOS corregge anche alcuni problemi di connessione degli adattatori wireless che avevano interessato utenti in determinati Paesi.

SteamOS 0.4.3 arriva a breve distanza dalle versioni 0.4.1 e 0.4.2, pubblicate entrambe alla fine di settembre. Valve sta quindi procedendo con una sequenza ravvicinata di aggiornamenti beta per Steam Frame, intervenendo soprattutto su autonomia, streaming e affidabilità dell'esperienza VR.