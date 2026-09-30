Steam, Valve prepara una nuova sezione Sconti ed Eventi più personalizzata

Attualmente, gli spazi dedicati alle promozioni vengono pianificati direttamente dagli sviluppatori attraverso Steamworks oppure dal team di Steam. Con il nuovo sistema, invece, un numero maggiore di giochi in sconto e di eventi potrà essere mostrato sulla pagina principale e nelle altre sezioni del negozio, senza essere vincolato a un numero fisso di slot.

Valve ha annunciato l'intenzione di modificare, a partire dall'inizio del 2027, il funzionamento della sezione Sconti ed Eventi di Steam . L'obiettivo è superare l'attuale sistema basato su un calendario e su un numero limitato di posizionamenti curati, introducendo un modello più dinamico che tenga conto degli interessi e delle preferenze dei singoli utenti.

Più sconti, più spese

La decisione arriva dopo una fase di sperimentazione condotta da Valve negli ultimi mesi. Alcuni degli spazi precedentemente curati sono stati sostituiti con raccomandazioni dinamiche e personalizzate. Secondo i dati forniti dalla società, questo approccio ha permesso di mostrare a ciascun cliente, nell'arco di una giornata, un numero di giochi dieci volte superiore rispetto al precedente sistema. Valve afferma inoltre di aver registrato un aumento significativo delle visite alle pagine del Negozio, oltre che delle aggiunte alla Lista dei desideri e al carrello.

Il nuovo modello mostrato da Valve

La società ritiene che il modello personalizzato sia più adatto alla varietà di interessi degli utenti e alla quantità di offerte disponibili in qualsiasi momento. "Con una tale varietà di gusti tra i clienti e così tante offerte potenzialmente interessanti disponibili in ogni momento, i limiti imposti da un calendario gestito manualmente risultano sempre meno adatti", spiega Valve.

Non è stata ancora fissata una data precisa per l'introduzione del nuovo sistema, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione. Valve prevede tuttavia che entro l'inizio del 2027 il calendario curato della sezione Sconti ed Eventi venga completamente abbandonato. Nel frattempo è stata sospesa la pianificazione dei posizionamenti curati relativi agli Affari del weekend, di metà settimana e del giorno. Le promozioni già programmate, invece, verranno mantenute senza richiedere interventi da parte degli sviluppatori.

Il cambiamento sarà accompagnato anche da nuovi strumenti e strumenti aggiornati per gli sviluppatori, pensati per consentire una gestione più efficace degli sconti e degli eventi promozionali. L'obiettivo dichiarato da Valve è ridurre la necessità per gli sviluppatori di ottenere manualmente maggiore visibilità per i propri giochi, permettendo al sistema di proporre le offerte agli utenti sulla base dei loro interessi.

Valve precisa infine che il nuovo modello potrebbe non funzionare perfettamente fin dal debutto, ma ritiene che il passaggio alle raccomandazioni personalizzate possa portare nel complesso a un'esperienza migliore sia per gli utenti sia per gli sviluppatori.