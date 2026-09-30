Steam, svelate le date dei prossimi Saldi e Festival fino all'estate 2027

Nel corso dei mesi successivi si alterneranno i tre principali appuntamenti stagionali con una serie di Festival tematici dedicati a generi e categorie specifiche . Tra questi figurano iniziative dedicate ai giochi di cucina, agli auto-battler e ai giochi di ruolo, ai gestionali di negozi, al multiplayer cooperativo sul divano e agli strategici in tempo reale.

Valve ha reso noto con largo anticipo il calendario dei prossimi Saldi e Festival di Steam , permettendo agli utenti di sapere già quando saranno disponibili le principali occasioni per acquistare giochi a prezzo ridotto. Il prossimo appuntamento sarà con i Saldi autunnali 2026, in programma dall'1 all'8 ottobre.

Il calendario

Il calendario comprende inoltre tre edizioni del Next Fest, che offriranno una selezione di demo e novità in arrivo su Steam. Il primo appuntamento è previsto per ottobre 2026, seguito da quelli di febbraio e giugno 2027.

Steam è una piattaforma software, ma anche un marchio hardware

Il principale appuntamento di fine anno sarà invece rappresentato dai Saldi invernali, che accompagneranno gli utenti dal 17 dicembre fino al 4 gennaio 2027. Nel 2027 seguiranno i Saldi primaverili a marzo e quelli estivi a giugno e luglio.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti già annunciati:

Calendario Steam 2026

Steam Autumn Sale 2026: dall'1 all'8 ottobre

dall'1 all'8 ottobre Cooking Fest: dal 12 al 19 ottobre

dal 12 al 19 ottobre Next Fest - ottobre 2026: dal 19 al 26 ottobre

dal 19 al 26 ottobre Steam Scream V Fest: dal 26 ottobre al 2 novembre

dal 26 ottobre al 2 novembre Auto-Battler RPG Fest: dal 16 al 23 novembre

dal 16 al 23 novembre Steam Winter Sale 2026: dal 17 dicembre al 4 gennaio 2027

Calendario Steam 2027

Desktop Companion Fest: dal 14 al 18 gennaio

dal 14 al 18 gennaio Shop Keeper Fest: dal 25 gennaio all'1 febbraio

dal 25 gennaio all'1 febbraio Sheep Fest: dal 4 all'8 febbraio

dal 4 all'8 febbraio Couch Co-Op Fest: dall'8 al 15 febbraio

dall'8 al 15 febbraio Next Fest - febbraio 2027: dal 22 febbraio all'1 marzo

dal 22 febbraio all'1 marzo Rhythm Fest: dall'8 al 15 marzo

dall'8 al 15 marzo Steam Spring Sale 2027: dal 18 al 25 marzo

dal 18 al 25 marzo Dinos vs. Robots Fest: dal 29 marzo al 5 aprile

dal 29 marzo al 5 aprile Racing Fest: dal 12 al 19 aprile

dal 12 al 19 aprile Witch Fest: dal 22 al 26 aprile

dal 22 al 26 aprile Fighting Fest: dal 26 aprile al 3 maggio

dal 26 aprile al 3 maggio Real-Time Strategy Fest: dal 10 al 17 maggio

dal 10 al 17 maggio Mountaineering Fest: dal 31 maggio al 3 giugno

dal 31 maggio al 3 giugno Next Fest - giugno 2027: dal 14 al 21 giugno

dal 14 al 21 giugno Steam Summer Sale 2027: dal 24 giugno all'8 luglio

Dopo i Saldi estivi, il successivo appuntamento di rilievo sarà il Social Deduction Fest, previsto a luglio 2027 e dedicato ai giochi incentrati su crimini, misteri e investigazioni.