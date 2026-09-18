Steam Frame, arrivano le prime e-mail per la conferma del preorder

Stanno arrivando le prime e-mail di conferma per la prenotazione di Steam Frame, generate da un sistema che, come sappiamo, utilizza un meccanismo di selezione casuale dei preorder al fine di limitare il fenomeno dei bagarini.

Ciò significa, naturalmente, che solo una parte di chi ha effettuato il preorder potrà procedere all'acquisto del nuovo visore VR prodotto da Valve, sia per motivi numerici (le scorte iniziali probabilmente non sono enormi), sia - come detto - per evitare che qualcuno ne approfitti.

Lanciato ufficialmente alcuni giorni fa, il dispositivo può contare su specifiche tecniche davvero interessanti ma il prezzo di vendita è inevitabilmente alto e Valve si è trovata nella situazione di non poterlo modulare attraverso la realizzazione di modelli meno potenti.

Il progetto si trovava infatti in uno stato troppo avanzato per poter modificare alcunché, e così l'azienda ha deciso di procedere come stabilito, aprendo le prenotazioni per le due versioni del visore da 1.049€ e 1.279€.