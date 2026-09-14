Steam Frame ha un prezzo ufficiale, Valve apre le prenotazioni

Steam Frame ha un prezzo ufficiale, anzi due: il visore VR stand alone prodotto da Valve può essere prenotato a partire da oggi nella versione da 256 GB per 1.049€ o nella versione da 1 TB per 1.279€.

I preorder verranno gestiti in maniera casuale, a differenza di quanto si ipotizzava negli ultimi giorni: ci si potrà registrare entro le 19.00 del 17 settembre indicando un solo modello, dopodiché gli utenti estratti verranno contattati via e-mail.

Sul fronte delle specifiche tecniche, Steam Frame monta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con processo produttivo a 4 nm, affiancato da 16 GB di RAM LPDDDR5X unificata, mentre il display è costituito da due pannelli LCD con risoluzione di 2160 x 2160 pixel per occhio e una frequenza di aggiornamento compresa fra i 72 e i 144 Hz, questi ultimi però nella sola modalità sperimentale.

Il visore utilizza lenti pancake, vanta un campo visivo fino a 110 gradi e consente di regolare la distanza interpupillare fra 60 e 70 mm. Uno degli aspetti centrali del progetto è tuttavia la trasmissione wireless da PC, grazie all'adattatore a 6 GHz dedicato e al sistema a doppia antenna.

Valve ha inoltre introdotto la trasmissione foveata, che sfrutta il tracciamento oculare per concentrare la qualità grafica sulla porzione dell'immagine osservata dall'utente, e la trasmissione multi-link, progettata per aumentare stabilità e affidabilità della connessione.