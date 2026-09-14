Steam Frame ha un prezzo ufficiale, Valve apre le prenotazioni

Steam Frame ha un prezzo ufficiale, anzi due: il visore VR stand alone prodotto da Valve può essere prenotato a partire da oggi nella versione da 256 GB per 1.049€ o nella versione da 1 TB per 1.279€.
I preorder verranno gestiti in maniera casuale, a differenza di quanto si ipotizzava negli ultimi giorni: ci si potrà registrare entro le 19.00 del 17 settembre indicando un solo modello, dopodiché gli utenti estratti verranno contattati via e-mail.
Sul fronte delle specifiche tecniche, Steam Frame monta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con processo produttivo a 4 nm, affiancato da 16 GB di RAM LPDDDR5X unificata, mentre il display è costituito da due pannelli LCD con risoluzione di 2160 x 2160 pixel per occhio e una frequenza di aggiornamento compresa fra i 72 e i 144 Hz, questi ultimi però nella sola modalità sperimentale.
Il visore utilizza lenti pancake, vanta un campo visivo fino a 110 gradi e consente di regolare la distanza interpupillare fra 60 e 70 mm. Uno degli aspetti centrali del progetto è tuttavia la trasmissione wireless da PC, grazie all'adattatore a 6 GHz dedicato e al sistema a doppia antenna.
Valve ha inoltre introdotto la trasmissione foveata, che sfrutta il tracciamento oculare per concentrare la qualità grafica sulla porzione dell'immagine osservata dall'utente, e la trasmissione multi-link, progettata per aumentare stabilità e affidabilità della connessione.
Le altre specifiche, il trailer e i controller
Annunciato lo scorso novembre, Steam Frame pesa 185 grammi per quanto concerne l'unità principale e arriva a un peso complessivo di 440 grammi. Il dispositivo integra una batteria da 21,6 Wh e consente di ricaricarla tramite USB-C fino a 45 W, ma attenzione: l'alimentatore non è incluso nella confezione.
Il visore utilizza SteamOS 3, basato su Arch e con desktop KDE Plasma, e può quindi funzionare come un vero e proprio PC. Oltre allo streaming dell'intera Libreria di Steam, alcuni giochi possono essere eseguiti direttamente su Steam Frame senza la necessità di un computer: Valve li indicherà con l'ormai collaudato sistema della certificazione.
A completare il pacchetto ci sono i nuovi Steam Frame Controller, dotati di tracciamento a sei gradi di libertà, levette magnetiche con rilevamento capacitivo, grilletti analogici, sistemi aptici e tutti i comandi tradizionali di un gamepad. Ogni controller utilizza una singola batteria AA, con un'autonomia dichiarata di circa quaranta ore.
Chi acquista il visore riceverà in omaggio una copia di Half Life: Alyx.