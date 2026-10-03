10 perle sotto i 5€ nei Saldi Autunnali di Steam

È arrivato il periodo dell'anno più temuto dai conti bancari di tutto il mondo. Steam ha scontato quasi tutto il suo catalogo, composto da centinaia di migliaia di titoli. La quantità di videogiochi tra cui scartabellare è immensa, e individuare i saldi più vantaggiosi non è per niente facile. Ci sono chicche con sconti che vanno dal 75% al 90%, e magari quel titolo di cui avete sentito parlare a lungo è appena sceso al minimo storico. Buona fortuna per trovarlo nell'affollatissima home page del negozio di Valve. Per fortuna, noi di Multiplayer.it abbiamo raccolto alcuni degli sconti più invitanti attualmente presenti su Steam, e vi consigliamo qualche perla che potreste esservi persi per strada, a un prezzo veramente difficile da battere: tutte queste proposte sono sotto i 5€. Mettete mano al portafogli e iniziamo.

The Witness a 3,69€ - 90% di sconto Con l'imminente Order of the Sinking Star, quel folle di Jonathan Blow sta per tornare insieme a un'altra delle sue matrioske videoludiche. E pensare che sono passati già 10 anni dal suo lavoro precedente, The Witness, il videogioco dopo il fulminante esordio con Braid. Difficile non definire questo titolo un capolavoro: un labirinto del minotauro da esplorare a tentoni, cercando di destreggiarsi nella bizzarra mente di uno dei game designer più influenti di sempre. The Witness è un meccanismo a orologeria, un mondo di enigmi che parlano un linguaggio tutto loro; una grammatica da imparare passo dopo passo per cominciare a dialogare con un universo apparentemente criptico. Dietro a quella scorza dura si nasconde l'incredibile sensazione del tassello del puzzle che trova il suo posto, l'adrenalina della soluzione, la soddisfazione del decifrare. La complicità di due menti che comunicano a distanza di anni e chilometri l'una dall'altra. The Witness è una magia inesauribile.

Firewatch a 3,90€ - 80% di sconto Firewatch è uno dei videogiochi che meglio in assoluto ha saputo mettere in scena la solitudine e la fuga dal senso di responsabilità. Il protagonista è Henry, un uomo sulla quarantina che, per una stagione, decide di diventare un guardaboschi in Wyoming, presso la Shoshone National Forest. Henry sta scappando da qualcosa, e trova conforto solo nelle lunghe passeggiate nei boschi, nel lavoro e anche nelle occasionali conversazioni via radio con la sua collega Delilah. Firewatch è un videogioco sulla solitudine Il videogioco non dura molto e traccia questo strano rapporto a distanza, molto umano, tra i due guardaboschi. Sa essere poetico e anche inquietante in alcuni momenti, perché a un certo punto si fa strada un'atmosfera thriller che si trascina fino a un finale che ha spaccato a metà la community. Da recuperare, anche solo per vedere come si regge un videogioco su una sola, fortissima, idea.

What Remains of Edith Finch a 4,62€ - 75% di sconto Di What Remains of Edith Finch si è parlato a lungo come di un esempio virtuoso di narrazione all'interno dei videogiochi. In effetti questa strana creatura - allo stesso tempo tenera e cupa - è affascinante per tanti motivi. Sarà quel look burtoniano, o la sensibilità nel trattare una tematica non proprio scontata, o magari solo l'estro, ma una volta giocato è impossibile dimenticarlo. La storia è quella di Edith, l'ultima dei Finch, che esplora la casa di famiglia, fatta di piccole stanze sigillate come mausolei, ognuna appartenente a un membro della famiglia che non c'è più. Questo momento non puoi dimenticarlo Ogni stanza si affaccia su un mondo differente, ci racconta una storia di lutto, di morte ma anche di vita. Alcune parentesi sembrano favole, altre hanno il sapore alienante della solitudine, altre ancora sono semplicemente difficili da mandare giù. Ma il punto del viaggio di Edith è proprio questo: la morte fa parte della vita, ci permette di riflettere sui ricordi e sul concetto di eredità. Un piccolo capolavoro.

Children of Morta a 3,29€ - 85% di sconto Ancora una storia di famiglia, ma in un genere completamente differente: un roguelite d'azione. I protagonisti di Children of Morta sono i membri della famiglia Bergson, tutti impegnati a combattere contro la corruzione che fuoriesce dal Monte Morta (da qui il titolo). Per riuscire ad avere la meglio dovranno purificare la terra su cui hanno vissuto per generazioni. In ogni partita scegliamo un membro della famiglia e affrontiamo dei dungeon generati proceduralmente, pieni di mostri, trappole e stanze segrete. Scegli il tuo Bergson e affronta la corruzione La progressione è quella tipica del genere, e ogni partita ci permette di sbloccare potenziamenti anche per il resto della famiglia. La forza dell'amore di questo nucleo familiare è contrapposta all'apatia e al rancore di un male che non comprende il valore dell'unione. Ovviamente, alla luce di questo, è possibile giocare Children of Morta anche in cooperativa locale.

Card Shark a 3,90€ - 80% di sconto Con la brutta notizia di Nerial, che chiude proprio in questi giorni, ne approfittiamo per ricordare Card Shark, questa piccola gemma uscita qualche anno fa. In questo stranissimo videogioco che mescola la Storia con la S maiuscola a una fantasiosa cospirazione, si interpreta il ruolo di un baro professionista. Si gioca a carte, ma lo si fa a un solo fine: fregare il prossimo, ingannare chi abbiamo davanti con trucchetti da quattro soldi che richiedono una buona memoria, una certa abilità con le mani e una spiccata spregiudicatezza. Versiamo il vino e intanto... Come pupilli del Conte di Saint-Germain, personaggio storico realmente esistito, impariamo tutta una serie di trucchetti e segnali che ci permettono di comunicare con il nostro complice al tavolo. Il tutto è realizzato come fosse una sorta di raccolta di minigiochi: si versa il vino all'ospite mentre si guardano le carte e poi si comunica a gesti la mano dell'avversario al conte. Bisogna imparare a mischiare il mazzo, a bluffare e a sostituire carte con sprezzo del pericolo. Impegnativo e divertentissimo.

The Artful Escape a 4,62€ - 75% di sconto Quest'anno Johnny Galvatron ha firmato uno dei titoli più discussi, odiati e amati, ovvero Mixtape: un videogioco sul passaggio all'età adulta. L'ultima notte di tre amici prima di entrare nel mondo dei grandi. Qualche anno fa aveva già raccontato una storia simile con The Artful Escape. Di mezzo c'è sempre la musica (perché Galvatron è stato il frontman di una band), le aspettative degli altri, la spinta eversiva dell'adolescenza e la rabbia necessaria per sfidare ogni convenzione. D'altronde è questo che alimenta il rock 'n' roll, giusto? Francis si sente schiacciato dall'ombra dello zio musicista Francis Vendetti è un adolescente di Calypso, un paesino in Colorado dove tutti vorrebbero che raccogliesse l'eredità di suo zio Johnson, una leggenda della musica folk. Ma Francis ama il glam rock, e si sente intrappolato dall'ombra dello zio. Alla vigilia del primo grande concerto decide di fuggire e dare inizio a quella che diventa una space opera, con tanto di viaggi intergalattici. Il tutto mentre strimpella la sua chitarra elettrica. Una bellissima fuga dalla realtà che ti resta dentro nonostante le sue imperfezioni. O forse proprio grazie a esse.

Stories Untold a 0,97€ - 90% di sconto Prima di Silent Hill: Townfall, Screen Burn (all'epoca No Code) realizzava degli horror d'interfaccia. Storie inquietanti che si muovevano all'interno di schermi di computer e altri aggeggi elettronici. Ecco, Stories Untold parte proprio da questa idea: un'antologia horror di quattro episodi nella quale ogni capitolo ha uno stile e un'ambientazione diversi, che poi si ricongiungono in un finale sorprendente. Il primo episodio di Stories Untold Il primo episodio, The House Abandon, ci vede giocare seduti a un vecchio computer, gli altri ci portano in laboratori dove si conducono strani esperimenti e in stazioni remote in mezzo alla neve nelle quali si traffica con una radio. Sempre e comunque a maneggiare interruttori e macchinari con grande amore per l'analogico. C'è dentro tutta la poetica di Screen Burn, fatta di colpe inconfessabili e di due mondi che si corteggiano fuori e dentro lo schermo, fuori e dentro i dispositivi. Fuori e dentro la mente umana.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc a 1,99€ - 90% di sconto Nella Hope's Peak Academy sono ammessi solo i migliori studenti del Giappone, gli Ultimate. Coloro che coltivano un talento che li rende unici. Tra di loro c'è Makoto Naegi, anche se non sa spiegarsi bene cosa ci faccia lì dentro. Non ha granché tempo di chiederselo, perché il primo giorno di scuola riceve una notizia sconvolgente: lui e gli altri quindici studenti sono chiusi nell'edificio e non c'è modo di fuggire se non quello di seguire l'unica regola dell'istituto. Bisogna uccidere uno dei compagni e farla franca. Così inizia Danganronpa: Trigger Happy Havoc. Certi personaggi come Sayaka non puoi dimenticarli Dopo ogni delitto parte infatti un processo e, se il colpevole viene scoperto dagli altri, viene giustiziato. Se invece il gruppo sbaglia a indicare il killer, allora a morire sono tutti gli innocenti. A metà tra l'immortale Battle Royale e un gioco investigativo, questo videogioco irresistibile ha reso chiaro il talento di Kazutaka Kodaka, dando il via a una serie storica. Crudele, sadico, spietato, vi spingerà ad amare e poi a odiare i suoi personaggi e vi coinvolgerà in sfide deduttive senza esclusione di colpi.

Death's Door a 1,95€ - 90% di sconto Avete mai pensato che la morte possa essere un tedioso processo burocratico? È una delle intuizioni di Death's Door, questo videogioco d'avventura con visuale isometrica in cui si interpreta un corvo. L'uccello è dipendente della Reaping Commission, un ufficio dell'aldilà nel quale i corvi raccolgono le anime dei defunti. Il lavoro di questi piccoli impiegati è tutt'altro che semplice e, già durante il primo incarico, un intoppo mette davanti al nostro piccolo eroe la possibilità che esista una cospirazione da sventare. Lo stile grafico di Death's Door è piacevolissimo I punti di forza di Death's Door sono il bel senso di progressione dell'avventura, il suo sistema di combattimento semplice e preciso e un'interessante meccanica di potenziamento del personaggio. Gli scontri con i boss sono memorabili e coreografici e sicuramente non vi dimenticherete l'estetica a volte cupa, ma irresistibile del tutto.