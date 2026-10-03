Persona 4 Revival mostra elementi inquietanti ed esaltanti nel nuovo trailer "Shadow"

Il gioco, ricordiamo, ha ora una data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S anche attraverso Game Pass, mentre su Nintendo Switch 2 arriverà il 20 maggio.

Dopo aver visto una lunga panoramica di personaggi come Teddie e Naoto Shirogane , per riferirci a quelli più recenti, il gioco è tornato a mostrarsi con un trailer incentrato sulle novità introdotte dal remake lo scorso settembre, e ora con un video sugli elementi più oscuri della sua strana storia.

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 4 Revival che punta a mostrare il contrasto fra le atmosfere e le situazioni possibili nel gioco: il passaggio dalla normale vita studentesca agli incubi notturni appare evidente nel video "Shadow", che mostra momenti inquietanti ed esaltanti nel remake del celebre RPG.

Rifacimento tecnico totale ma stessa impressionante storia

Rifacimento tecnico totale, Persona 4 Revival mantiene intatto l'impianto narrativo originale mostrandolo con una grafica completamente nuova e alcune novità in termini di interfaccia, opzioni e altri elementi incentrati sulla "qualità della vita" per i giocatori.

Permane ovviamente la sua particolare storia, elemento di grande importanza in un gioco di ruolo con impianto narrativo di notevole portata come questo.

"Una serie di omicidi insoliti turba la quiete della tranquilla cittadina di Inaba, mentre cominciano a diffondersi voci sul misterioso Canale di Mezzanotte", si legge nella descrizione del video riportato qui sopra.

"Nel tentativo di ricostruire il nesso tra questi misteri, il protagonista e i suoi compagni di classe si trovano faccia a faccia con pericolose Ombre, manifestazioni del proprio alter ego. Risvegliate insieme il potere delle Persona e scoprite la verità nascosta nella nebbia con l'uscita di Persona 4 Revival".