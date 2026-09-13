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Un nuovo trailer di Persona 4 Revival mostra Teddie, la strana creatura che fa da mascotte

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 4 Revival proseguendo con la carrellata dei vari personaggi del gioco: in questo caso il protagonista è Teddie, conosciamolo meglio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/09/2026
Teddie in Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Atlus prosegue la sua carrellata sui personaggi di Persona 4 Revival, in questo caso con un nuovo trailer dedicato a Teddie, la strana creatura che fa anche da mascotte a questo capitolo della serie ma ha un ruolo importante nella storia.

Teddie (doppiato da Laila Berzins in inglese e da Kappei Yamaguchi in giapponese), è "Un essere misterioso che vive nel mondo della TV", ci dice la descrizione ufficiale da parte di Atlus, "Pieno di curiosità e entusiasmo infantili, si unisce alla Squadra Investigativa per proteggere la sua casa. La sua Persona è Kintoki-Douji".

Persona 4 Revival è il remake del quarto capitolo con data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre arriverà successivamente su Nintendo Switch 2, il 20 maggio. Sarà disponibile anche tramite Game Pass.

Una storia strana e affascinante

Come nel gioco originale, il protagonista di Persona 4 Revival è uno studente delle superiori che si trasferisce nella città immaginaria di Inaba, situata nella campagna giapponese.

Durante il suo soggiorno di un anno, all'interno dell'apparentemente tranquilla cittadina rurale emergono eventi decisamente inquietanti e misteriosi.

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Il protagonista e un gruppo di amici vengono coinvolti in un'indagine su una serie di omicidi misteriosi e, nel corso di questa avventura, si ritrovano a sfruttare il potere della Persona, manifestazioni fisiche della propria psiche che si rafforzano in battaglia.

La storia porta i ragazzi a stringere legami gli uni con gli altri e scoprire il mistero dietro l'inquietante "Midnight Channel" che, dalle televisioni del paese, tormenta le notti degli abitanti.

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