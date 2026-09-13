Un nuovo trailer di Persona 4 Revival mostra Teddie, la strana creatura che fa da mascotte

Atlus prosegue la sua carrellata sui personaggi di Persona 4 Revival, in questo caso con un nuovo trailer dedicato a Teddie, la strana creatura che fa anche da mascotte a questo capitolo della serie ma ha un ruolo importante nella storia.

Teddie (doppiato da Laila Berzins in inglese e da Kappei Yamaguchi in giapponese), è "Un essere misterioso che vive nel mondo della TV", ci dice la descrizione ufficiale da parte di Atlus, "Pieno di curiosità e entusiasmo infantili, si unisce alla Squadra Investigativa per proteggere la sua casa. La sua Persona è Kintoki-Douji".

Persona 4 Revival è il remake del quarto capitolo con data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre arriverà successivamente su Nintendo Switch 2, il 20 maggio. Sarà disponibile anche tramite Game Pass.