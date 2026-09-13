Naruto avrà un nuovo film animato e la presentazione ha una data ufficiale

Naruto sarà protagonista di un nuovo e ricco panel al New York Comics Con che si terrà il mese prossimo e un nuovo film animato dovrebbe essere presentato in tale occasione: per la precisione, la data dell'evento è fissata per il 10 ottobre, e in tale giorno dovrebbe essere annunciato il nuovo lungometraggio animato.

Sappiamo già che c'è anche un film live action in produzione su Naruto che sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull'Uomo-Ragno che sta facendo segnare nuovi record in termini di incassi, ma evidentemente c'è anche un lungometraggio più in classico stile anime in lavorazione.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma un recente comunicato stampa di VIZ rappresenta qualcosa di più di un semplice indizio e sembra proprio dare grande spessore alla voce di corridoio sul nuovo film.