Naruto avrà un nuovo film animato e la presentazione ha una data ufficiale

Naruto sarà protagonista di un nuovo e ricco panel al New York Comics Con che si terrà il mese prossimo e un nuovo film animato dovrebbe essere presentato in tale occasione: per la precisione, la data dell'evento è fissata per il 10 ottobre, e in tale giorno dovrebbe essere annunciato il nuovo lungometraggio animato.
Sappiamo già che c'è anche un film live action in produzione su Naruto che sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull'Uomo-Ragno che sta facendo segnare nuovi record in termini di incassi, ma evidentemente c'è anche un lungometraggio più in classico stile anime in lavorazione.
Manca ancora la conferma ufficiale, ma un recente comunicato stampa di VIZ rappresenta qualcosa di più di un semplice indizio e sembra proprio dare grande spessore alla voce di corridoio sul nuovo film.
Un possibile primo trailer in arrivo
Il documento di VIZ trapelato online parla infatti di "un annuncio legato a un nuovo film animato e la sua premiere mondiale", parlando dello Special Panel su Naruto che si terrà al New York Comic Con il 10 ottobre e che vedrà diversi ospiti importanti presenti all'evento, tra doppiatori e produttori di Studio Pierrot.
VIZ Confirms new movie for Naruto and other surprise announcements pending
by u/Rare-Dragonfruit-246 in Naruto
Già nei giorni scorsi, la questione era stata sollevata da Variety, testata che riportava il prossimo annuncio sul film animato di Naruto previsto per tale occasione, insieme a comunicazioni sul nuovo gioco di carte di Naruto.
Il riferimento alla "worldwide premiere" fa inoltre pensare che il 10 ottobre possa essere pubblicato anche un possibile trailer del film animato di Naruto, che arriverebbe dunque a notevole distanza dalle ultime produzioni di questo tipo.
L'ultimo lungometraggio anime della serie è in effetti Boruto: Naruto the Movie, uscito 11 anni fa, mentre sono passasti 12 anni da quello che può essere considerato l'ultimo film effettivamente incentrato sul personaggio in questione, ovvero The Last: Naruto the Movie.
A questo punto non resta che attendere il 10 ottobre per scoprire queste probabili novità in arrivo per la serie creata da Masashi Kishimoto e diventata un vero e proprio pilastro nella storia di manga e anime.