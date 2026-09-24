La serie anime di Sekiro: No Defeat ha un mese di uscita

Il sito web e gli account ufficiali di Sekiro: No Defeat, l'adattamento anime del videogioco Sekiro: Shadows Die Twice sviluppato da FromSoftware, hanno svelato quando potremo vedere la serie, in tutto il mondo.
Vediamo tutti i dettagli.
Il mese di uscita di Sekiro: No Defeat
È stato annunciato che la serie animata debutterà a gennaio 2027 con un totale di otto episodi: nel post social è stata inserita anche una nuova key visual, che ci permette di vedere alcuni personaggi della serie.
Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming in contemporanea mondiale al momento del debutto il prossimo anno, ad eccezione di Giappone, Cina, Corea, Russia e Bielorussia.
Kenichi Kutsuna (The Fire Hunter) dirige Sekiro: No Defeat presso lo studio Qzil.la, affiancato da Shunsuke Fukui nel ruolo di assistant director, Takahiro Kishida (Haikyu!!) al character design e Shuta Hasunuma alla composizione delle musiche (A NEW DAWN). Un "theatrical cut" dell'anime ha già debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi il 4 settembre.
Il gioco su cui è basato, Sekiro: Shadows Die Twice, ci mette nei panni di un guerriero che deve difendere il proprio giovane padrone, nel mezzo di un regno che cade a pezzi e sta per essere invaso.