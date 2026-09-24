La serie anime di Sekiro: No Defeat ha un mese di uscita

Il sito web e gli account ufficiali di Sekiro: No Defeat , l'adattamento anime del videogioco Sekiro: Shadows Die Twice sviluppato da FromSoftware, hanno svelato quando potremo vedere la serie, in tutto il mondo.

Il mese di uscita di Sekiro: No Defeat

È stato annunciato che la serie animata debutterà a gennaio 2027 con un totale di otto episodi: nel post social è stata inserita anche una nuova key visual, che ci permette di vedere alcuni personaggi della serie.

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Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming in contemporanea mondiale al momento del debutto il prossimo anno, ad eccezione di Giappone, Cina, Corea, Russia e Bielorussia.

Kenichi Kutsuna (The Fire Hunter) dirige Sekiro: No Defeat presso lo studio Qzil.la, affiancato da Shunsuke Fukui nel ruolo di assistant director, Takahiro Kishida (Haikyu!!) al character design e Shuta Hasunuma alla composizione delle musiche (A NEW DAWN). Un "theatrical cut" dell'anime ha già debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi il 4 settembre.

Il gioco su cui è basato, Sekiro: Shadows Die Twice, ci mette nei panni di un guerriero che deve difendere il proprio giovane padrone, nel mezzo di un regno che cade a pezzi e sta per essere invaso.