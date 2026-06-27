Sekiro: No Defeat si mostra in un nuovo trailer, con l'anime in arrivo al cinema

Kadokawa Corporation, Qzil.la e ARCH hanno pubblicato un nuovo trailer per Sekiro: No Defeat, l'anime ispirato al videogioco di FromSoftware che è in arrivo al cinema e poi su Crunchyroll, che mostra qualche nuova scena di questo interessante adattamento.
Come abbiamo visto, l'adattamento animato ha la data di uscita fissata per il 4 settembre in Giappone, con un lancio inizialmente limitato ai cinema per tre settimane, per poi passare in streaming sul servizio video Crunchyroll, mentre rimaniamo in attesa di comunicazioni più precise riguardanti l'uscita in occidente, ancora non meglio definita.
Annunciato l'estate scorsa, Sekiro: No Defeat sembra essere una produzione di notevole livello, e anche questo nuovo video conferma le ottime impressioni ricevute anche dal trailer precedente.
Una produzione notevole
Sekiro: No Defeat promette di essere molto fedele al videogioco di FromSoftware, mettendo in scena una storia riguardante Wolf impegnato in una missione per salvare il proprio signore durante il periodo Sengoku in Giappone, ma avrà anche spunti nuovi.
Il regista è Kenichi Kutsuna, il quale ha riferito chiaramente di voler mantenere il massimo rispetto per l'opera originale di FromSoftware, che peraltro gode di un grande seguito, ma ha anche spiegato che vuole sperimentare qualcosa di nuovo.
Gli elementi inediti riguarderanno soprattutto la scelta del punto di vista, e la volontà di raccontare una storia di più ampio respiro, che consenta di inquadrare il racconto in maniera più allargata rispetto al videogioco, che risulta fondamentalmente incentrato sul punto di vista del protagonista.
Si tratta della prima volta che una proprietà intellettuale di FromSoftware viene trasportata in un altro medium video, e la sceneggiatura è stata elaborata attentamente in stretta collaborazione con il team di sviluppo.
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