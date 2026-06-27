Sekiro: No Defeat si mostra in un nuovo trailer, con l'anime in arrivo al cinema

Kadokawa Corporation, Qzil.la e ARCH hanno pubblicato un nuovo trailer per Sekiro: No Defeat, l'anime ispirato al videogioco di FromSoftware che è in arrivo al cinema e poi su Crunchyroll, che mostra qualche nuova scena di questo interessante adattamento.

Come abbiamo visto, l'adattamento animato ha la data di uscita fissata per il 4 settembre in Giappone, con un lancio inizialmente limitato ai cinema per tre settimane, per poi passare in streaming sul servizio video Crunchyroll, mentre rimaniamo in attesa di comunicazioni più precise riguardanti l'uscita in occidente, ancora non meglio definita.

Annunciato l'estate scorsa, Sekiro: No Defeat sembra essere una produzione di notevole livello, e anche questo nuovo video conferma le ottime impressioni ricevute anche dal trailer precedente.