Steam Machine è esaurita e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro

Valve ha confermato le prime prenotazioni della Steam Machine e, purtroppo, non tutti riceveranno il dispositivo al lancio: la domanda ha superato le quantità prodotte per il primo ciclo. Come prevedibile, i bagarini non hanno perso tempo.
Se già i prezzi ufficiali erano stati giudicati molto alti da una parte della community, potete già immaginarvi quelli fuori di testa delle inserzioni e le aste online di eBay, che in molti casi sforano i 1.500 euro per il modello base da 512 GB e i 2.000 euro per quello da 2TB, fino a superare anche i 2.500 euro per le inserzioni USA.
Nemmeno la crisi delle RAM ferma i bagarini
Purtroppo il fenomeno del bagarinaggio continua a essere una costante nel mondo dell'hardware da gaming, soprattutto quando si parla di prodotti molto attesi e distribuiti in quantità limitate. Valve lo sa bene: pochi mesi fa anche lo Steam Controller era diventato bersaglio dei bagarini, costringendo la compagnia a introdurre un sistema di prenotazioni per arginare il problema. In questo caso il tutto è aggravato dai prezzi ritenuti già molto alti di Steam Machine, dovuti all'incremento dei costi delle RAM.
Per Steam Machine è stato implementato un sistema con sorteggio per stabilire l'ordine di prenotazione per chi si è registrato, con le prime mail di conferma inviata nei giorni scorsi. Una misura adottata anche per combattere il bagarinaggio, ma che evidentemente non è riuscita ad arginare del tutto il problema.
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