27

Steam Machine è esaurita e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro

La Steam Machine è già esaurita e il fenomeno del bagarinaggio esplode: le prime unità compaiono online a prezzi fuori scala, con inserzioni che superano i 2.500 euro nonostante il sistema a sorteggio di Valve.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/06/2026
Steam Machine

Valve ha confermato le prime prenotazioni della Steam Machine e, purtroppo, non tutti riceveranno il dispositivo al lancio: la domanda ha superato le quantità prodotte per il primo ciclo. Come prevedibile, i bagarini non hanno perso tempo.

Se già i prezzi ufficiali erano stati giudicati molto alti da una parte della community, potete già immaginarvi quelli fuori di testa delle inserzioni e le aste online di eBay, che in molti casi sforano i 1.500 euro per il modello base da 512 GB e i 2.000 euro per quello da 2TB, fino a superare anche i 2.500 euro per le inserzioni USA.

Nemmeno la crisi delle RAM ferma i bagarini

Purtroppo il fenomeno del bagarinaggio continua a essere una costante nel mondo dell'hardware da gaming, soprattutto quando si parla di prodotti molto attesi e distribuiti in quantità limitate. Valve lo sa bene: pochi mesi fa anche lo Steam Controller era diventato bersaglio dei bagarini, costringendo la compagnia a introdurre un sistema di prenotazioni per arginare il problema. In questo caso il tutto è aggravato dai prezzi ritenuti già molto alti di Steam Machine, dovuti all'incremento dei costi delle RAM.

Steam Machine Bagarini
Valve vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma difficilmente accadrà Valve vorrebbe abbassare il prezzo di Steam Machine, ma difficilmente accadrà

Per Steam Machine è stato implementato un sistema con sorteggio per stabilire l'ordine di prenotazione per chi si è registrato, con le prime mail di conferma inviata nei giorni scorsi. Una misura adottata anche per combattere il bagarinaggio, ma che evidentemente non è riuscita ad arginare del tutto il problema.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam Machine è esaurita e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro