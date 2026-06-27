Steam Machine è esaurita e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro

Valve ha confermato le prime prenotazioni della Steam Machine e, purtroppo, non tutti riceveranno il dispositivo al lancio: la domanda ha superato le quantità prodotte per il primo ciclo. Come prevedibile, i bagarini non hanno perso tempo.

Se già i prezzi ufficiali erano stati giudicati molto alti da una parte della community, potete già immaginarvi quelli fuori di testa delle inserzioni e le aste online di eBay, che in molti casi sforano i 1.500 euro per il modello base da 512 GB e i 2.000 euro per quello da 2TB, fino a superare anche i 2.500 euro per le inserzioni USA.