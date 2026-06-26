Steam Machine, arrivano le conferme per le prenotazioni ma non a tutti è andata bene

Valve sta inviando le conferme per le prenotazioni di Steam Machine, e com'era lecito attendersi non a tutti è andata bene: il sistema della lista casuale adottato per l'occasione ha inevitabilmente scontentato qualcuno, come si può vedere qui sotto.

L'utente che ci ha segnalato la questione, e che chiameremo per comodità Pierpaolo Greco, ha infatti ricevuto un messaggio che recita: "Sei nella lista d'attesa per Steam Machine da 512 GB. Quando abbiamo effettuato la randomizzazione unica della lista, la tua posizione in coda è risultata oltre il numero di unità che avremo disponibili in questo ciclo di produzione."

"Mentre smaltiamo la coda di prenotazione, alcuni clienti potrebbero annullare le loro prenotazioni. In tal caso, il tuo posto nella coda di prenotazione potrebbe essere spostato e riceverai un'e-mail per informarti che finalmente c'è una prenotazione per te."

"Questa è l'unica e-mail che riceverai sui risultati della lista casuale. Se hai ottenuto un posto in lista d'attesa per uno o più modelli, entrerai in lista d'attesa per il modello per cui la tua posizione è la più favorevole."