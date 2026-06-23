Come prenotare Steam Machine e cosa sapere sul sistema di selezione

Se siete interessati a Steam Machine e vorreste prenotarla, di seguito vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito. Il processo è piuttosto particolare, dato che si basa su un sorteggio una tantum per stabilire l'ordine di prenotazione di chi si è registrato. Si tratta di un meccanismo più difficile da aggirare per i bot, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Come funziona la prenotazione di Steam Machine Come già spiegato nelle scorse ore, Steam Machine è disponibile in preordine in quattro diversi modelli, che riepiloghiamo di seguito per maggiore chiarezza: Steam Machine da 512 GB senza Controller - 1.039€

Steam Machine da 512 GB con il Controller - 1.108€

Steam Machine da 2 TB senza Controller - 1.359€

Steam Machine da 2 TB con il Controller - 1.428€ Come registrarsi Se preordinate il dispositivo entro le 19:00 del 25 giugno, riceverete un aggiornamento sulle tempistiche di consegna. Ogni modello dispone di una lista di iscrizione dedicata, alla quale è possibile registrarsi anche per più configurazioni. Le liste sono suddivise per area geografica, attualmente quattro: Nord America, Regno Unito, Unione Europea e Australia. Una volta chiuso il periodo di registrazione, Valve effettuerà un sorteggio unico per stabilire l'ordine di prenotazione tra tutti gli utenti iscritti. Alcuni utenti potrebbero risultare selezionati per più modelli, ma la prenotazione verrà assegnata automaticamente al modello di fascia più alta tra quelli scelti. In caso di mancata assegnazione, verrete inseriti nella lista d'attesa relativa al modello per cui eravate più in alto in graduatoria. Un sistema, quindi, tutt'altro che immediato.

Requisiti e tempi d’attesa Dopo il 25 giugno, Valve invierà un'e-mail a tutti gli utenti registrati per comunicare l'eventuale inserimento nella coda di prenotazione o nella lista d'attesa. Chi si registrerà successivamente verrà automaticamente inserito in fondo alla lista. In ogni caso, questi sono i requisiti da rispettare: Disporre di un account Steam in regola

Aver effettuato un acquisto su Steam prima del 27 aprile 2026

È consentita una sola registrazione per nucleo familiare Le prestazioni di Steam Machine sono inferiori a quelle di una PS5 Se otterrete una prenotazione, avrete 72 ore di tempo per completare l'acquisto. Le prime e-mail di prenotazione verranno inviate il 29 giugno. E voi avete intenzione di prenotare Steam Machine? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.