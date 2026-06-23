Il mouse da gaming Logitech G305 è in offerta su Amazon per il primo giorno di Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su mouse da gaming Logitech G305, il cui prezzo viene più che dimezzato: l'offerta, infatti, prevede uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,59€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Logitech G305 è un mouse da gaming wireless progettato per offrire prestazioni elevate, grande autonomia e massima libertà di movimento durante il gioco. Grazie al sensore ottico gaming, offre una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento fino a 400 IPS, garantendo precisione e reattività.