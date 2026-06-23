Il mouse da gaming Logitech G305 è in offerta su Amazon per il primo giorno di Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su mouse da gaming Logitech G305, il cui prezzo viene più che dimezzato: l'offerta, infatti, prevede uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,59€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Logitech G305 è un mouse da gaming wireless progettato per offrire prestazioni elevate, grande autonomia e massima libertà di movimento durante il gioco. Grazie al sensore ottico gaming, offre una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento fino a 400 IPS, garantendo precisione e reattività.
Ulteriori dettagli sul mouse
Una delle caratteristiche principali è la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che assicura una connessione senza fili estremamente veloce e stabile, con una frequenza di aggiornamento di 1 ms per un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi percepibili.
Il G305 è inoltre progettato per consumare pochissima energia: con una sola batteria AA può raggiungere fino a 250 ore di gioco continuo, permettendo lunghe sessioni senza preoccuparsi di frequenti sostituzioni.
Il design meccanico efficiente contribuisce a mantenere il peso contenuto, con soli 99 grammi, offrendo una grande manovrabilità e un controllo preciso nei movimenti. Grazie al ricevitore nano USB integrato e alla sua combinazione di leggerezza, autonomia e prestazioni wireless, Logitech G305 rappresenta una scelta molto pratica.
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